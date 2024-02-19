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Охотника из Прикамья оставили на свободе после случайного убийства человека

Охотника из Прикамья оставили на свободе после случайного убийства человека

19 февраля 2024, 04:54
Фото: pexels.com
Мужчина подумал, что стреляет в лося.

В Чусовом осудили охотника за причинение смерти по неосторожности. По данным пресс-службы суда, в октябре 2023 года мужчина был на охоте. Вечером он увидел в тепловизионный монокуляр неясный силуэт, который находился на расстоянии около 120 м. Он предположил, что это лось и выстрелил в него.

Неясным силуэтом оказался мужчина — он получил сквозное ранение груди и погиб. Суд приговорил охотника к ограничению свободы на год. Кроме того, в течение двух лет ему нельзя заниматься деятельностью, которая связана с охотой, хранением и ношением охотничьего оружия. Вдобавок, орудие преступление у охотника отобрали — карабин. Приговор в законную силу еще не вступил — его можно обжаловать.

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#Суд#Пермь#Чусовой#Охота
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