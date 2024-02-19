Охотника из Прикамья оставили на свободе после случайного убийства человека

Неясным силуэтом оказался мужчина — он получил сквозное ранение груди и погиб. Суд приговорил охотника к ограничению свободы на год. Кроме того, в течение двух лет ему нельзя заниматься деятельностью, которая связана с охотой, хранением и ношением охотничьего оружия. Вдобавок, орудие преступление у охотника отобрали — карабин. Приговор в законную силу еще не вступил — его можно обжаловать.