Охотника из Прикамья оставили на свободе после случайного убийства человека

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
В Чусовом осудили охотника за причинение смерти по неосторожности. По данным пресс-службы суда, в октябре 2023 года мужчина был на охоте. Вечером он увидел в тепловизионный монокуляр неясный силуэт, который находился на расстоянии около 120 м. Он предположил, что это лось и выстрелил в него.
Неясным силуэтом оказался мужчина — он получил сквозное ранение груди и погиб. Суд приговорил охотника к ограничению свободы на год. Кроме того, в течение двух лет ему нельзя заниматься деятельностью, которая связана с охотой, хранением и ношением охотничьего оружия. Вдобавок, орудие преступление у охотника отобрали — карабин. Приговор в законную силу еще не вступил — его можно обжаловать.