Организаторы премии «НПБК. Эффективность» раскрыли состав экспертного совета

Каждый год это деловое событие собирает профессионалов, которые строят успешные бренды. Эксперты дают оценку работам авторов кейсов в том числе и с точки зрения дальнейшего сотрудничества: таким образом, премия обеспечивает определенные преимущества как номинантам, так и членам жюри. Все конкурсные заявки будут рассмотрены представителями компаний — лидеров рынка, поэтому не только победа или попадание в шорт-лист, но сам факт участия в премии является престижным.