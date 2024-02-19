Организаторы премии «НПБК. Эффективность» раскрыли состав экспертного совета

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
В жюри направления «Внешние коммуникации» в рамках премии вошли более 110 профессионалов рынка: здесь директора по маркетингу, стратегическому развитию и клиентскому сервису ведущих российских брендов и агентств.
Также стало известно, что доля представителей рекламодателей в составе жюри достигла рекордного показателя в 70%. Победители блока «Внешние коммуникации» будут выбраны первыми лицами известных брендов и компаний медиарынка, экспертами СМИ, аудиторских и исследовательских организаций.
В составе экспертного совета будут работать победители прошлого сезона «НПБК. Эффективность», получившие награды в номинации «Лучший маркетолог», и лауреаты премии «Топ-менеджеры НПБК». При формировании жюри организационный комитет опирался на клиентскую сторону бизнеса.
В группе экспертов работает Александр Зильберт, директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям, Группа ЛСР; Василий Большаков, директор по маркетингу и цифровому опыту клиента в «М.Видео — Эльдорадо»; Владимир Мосин, директор дивизиона рекламных продуктов и технологий, Сбер; Дмитрий Тимофеев, руководитель отдела медиа и монетизации, «Яндекс Маркет»; Евгения Одинцова, директор по бренду и маркетинговым коммуникациям Avito, и другие специалисты. С полным списком жюри можно ознакомиться на сайте премии.
Каждый год это деловое событие собирает профессионалов, которые строят успешные бренды. Эксперты дают оценку работам авторов кейсов в том числе и с точки зрения дальнейшего сотрудничества: таким образом, премия обеспечивает определенные преимущества как номинантам, так и членам жюри. Все конкурсные заявки будут рассмотрены представителями компаний — лидеров рынка, поэтому не только победа или попадание в шорт-лист, но сам факт участия в премии является престижным.
Для жюри участие в экспертном совете представляет профессиональный интерес: в рамках «НПБК. Эффективность» они могут ознакомиться с наиболее выдающимися работами, которые вдохновят на новые решения. Премия стала площадкой для реальных историй успеха, для анализа рынка вблизи и поиска идей и стратегий. Премию учредили в 2015 году в качестве ежегодного проекта Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Заявки на участие принимают на сайте проекта до 1 марта.