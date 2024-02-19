Пермский завод начнет доплачивать по 10 тыс. рублей молодоженам

Пермское предприятие «ОДК-СТАР» в 2024 году начнет выплачивать молодоженам по 10 тыс. рублей. Такую выплату будут получать работники, впервые вступившие в брак, а если оба супруга являются сотрудниками завода, то размер выплаты увеличится до 15 тыс. рублей. Об этом сообщает предприятие на своем официальном сайте.