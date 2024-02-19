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Пермский завод начнет доплачивать по 10 тыс. рублей молодоженам

Пермский завод начнет доплачивать по 10 тыс. рублей молодоженам

19 февраля 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney
Размер выплаты увеличится в 1,5 раза, если оба супруга являются сотрудниками предприятия.

Пермское предприятие «ОДК-СТАР» в 2024 году начнет выплачивать молодоженам по 10 тыс. рублей. Такую выплату будут получать работники, впервые вступившие в брак, а если оба супруга являются сотрудниками завода, то размер выплаты увеличится до 15 тыс. рублей. Об этом сообщает предприятие на своем официальном сайте.

Согласно коллективному договору, уточнены условия работы в жаркую погоду. Трудящихся на горячих участках обеспечат дополнительно водой. Кроме того, в подразделениях появятся комнаты отдыха с кондиционерами.

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#Брак#Вода#Завод#Выплата#Сотрудники#Молодожены#Пермский завод#ОДК-СТАР#Коллективный договор#Условия работы#Жаркая погода#Горячие участки#Комнаты отдыха#Кондиционеры
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