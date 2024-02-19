Пермяк чуть не утонул в бассейне из-за потери сознания — его спасли школьники

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В пермском бассейне БМ потерял сознание молодой парень. Это произошло 16 февраля около 16:00. В это время на дорожках занималась группа детей, а также другие взрослые.
Очевидцы говорят, что его заметили женщины, которая плавали рядом — парень был под водой в той части бассейна, где глубина превышает более 4 м. Спасателей рядом не было, среди сотрудников находилась только тренер, занимавшаяся с несовершеннолетними в ластах. Она крикнула им, чтобы те достали парня. Ребятам удалось достать пловца.
Пермяк не дышал, после проведения сердечно-легочной реанимации он начал хрипеть, но в сознание не пришел. На место вызвали скорую. Медики отнесли пловца в машину скорой помощи, рассказывает посетитель бассейн изданию «КП-Пермь».
В краевом Минздраве пояснили, что сейчас пациент лечится в стационаре. Он находится в состоянии средней степени тяжести.