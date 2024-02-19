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Тонущего в бассейне БМ пермяка спасли дети

Пермяк чуть не утонул в бассейне из-за потери сознания — его спасли школьники

19 февраля 2024, 11:01
Фото: ideogram.ai

Тонущего в бассейне БМ пермяка спасли дети

Сейчас парень продолжает лечение в больнице.

В пермском бассейне БМ потерял сознание молодой парень. Это произошло 16 февраля около 16:00. В это время на дорожках занималась группа детей, а также другие взрослые.

Очевидцы говорят, что его заметили женщины, которая плавали рядом — парень был под водой в той части бассейна, где глубина превышает более 4 м. Спасателей рядом не было, среди сотрудников находилась только тренер, занимавшаяся с несовершеннолетними в ластах. Она крикнула им, чтобы те достали парня. Ребятам удалось достать пловца.

Пермяк не дышал, после проведения сердечно-легочной реанимации он начал хрипеть, но в сознание не пришел. На место вызвали скорую. Медики отнесли пловца в машину скорой помощи, рассказывает посетитель бассейн изданию «КП-Пермь».

В краевом Минздраве пояснили, что сейчас пациент лечится в стационаре. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

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#Пермь#Чп#Бассейн БМ#Бассейн#Утонул
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