Пермяк чуть не утонул в бассейне из-за потери сознания — его спасли школьники

Очевидцы говорят, что его заметили женщины, которая плавали рядом — парень был под водой в той части бассейна, где глубина превышает более 4 м. Спасателей рядом не было, среди сотрудников находилась только тренер, занимавшаяся с несовершеннолетними в ластах. Она крикнула им, чтобы те достали парня. Ребятам удалось достать пловца.