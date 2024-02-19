Пермяк устроил поножовщину в клубе в Свердловской области. Видео

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В Свердловской области возбудили уголовное дело после поножовщины в ночном клубе. Инцидент произошел в ночь на 17 февраля. По данным полиции, 26-летний житель Пермского края приехал на заработки, ранее он не был судим, трудился монтажником.
Между пермяком и несколькими посетителями заведения возник конфликт, начались взаимные оскорбления. Пермяк ушел, а позже вернулся с ножом и набросился на троих парней. Пострадал мужчина 1993 года рождения — с колото-резаной раной шеи его доставили в больницу, он был в коме. Нападавший пермяк также госпитализирован.
В соцсетях отмечали, что нападавший якобы иностранец, однако в МВД отметили, что все участники конфликта являются гражданами РФ. Сейчас возбуждено уголовное дело по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия).