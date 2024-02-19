Пермяк устроил поножовщину в клубе в Свердловской области. Видео

Между пермяком и несколькими посетителями заведения возник конфликт, начались взаимные оскорбления. Пермяк ушел, а позже вернулся с ножом и набросился на троих парней. Пострадал мужчина 1993 года рождения — с колото-резаной раной шеи его доставили в больницу, он был в коме. Нападавший пермяк также госпитализирован.