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Пермяк устроил поножовщину в клубе в Свердловской области

Пермяк устроил поножовщину в клубе в Свердловской области. Видео

19 февраля 2024, 03:25
Фото: t.me/zloy_ekb

Пермяк устроил поножовщину в клубе в Свердловской области

Пермяк сам попал в больницу после инцидента.

В Свердловской области возбудили уголовное дело после поножовщины в ночном клубе. Инцидент произошел в ночь на 17 февраля. По данным полиции, 26-летний житель Пермского края приехал на заработки, ранее он не был судим, трудился монтажником.

Между пермяком и несколькими посетителями заведения возник конфликт, начались взаимные оскорбления. Пермяк ушел, а позже вернулся с ножом и набросился на троих парней. Пострадал мужчина 1993 года рождения — с колото-резаной раной шеи его доставили в больницу, он был в коме. Нападавший пермяк также госпитализирован.

В соцсетях отмечали, что нападавший якобы иностранец, однако в МВД отметили, что все участники конфликта являются гражданами РФ. Сейчас возбуждено уголовное дело по п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия).

Видео: t.me/zloy_ekb
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