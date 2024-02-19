Пермяки останутся без отделений банка «Открытие»

В ВТБ отмечают, что бизнесы ВТБ и «Открытия» объединятся к концу 2024 года. О продаже «Открытия» стало известно в конце 2022 года. Сумма сделки — 340 млрд рублей. 233 млрд рублей было оплачено деньгами, еще 107 млрд рублей — облигациями федерального займа.