Пермяки останутся без отделений банка «Открытие»

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
В этом году в Пермском крае закроются все отделения банка «Открытие». Вместо них отркоются отделения банка ВТБ, так как «Открытие» стало его частью, сообщает Business Class.
Сейчас в Прикамье работают семь отделений банка «Открытие», большинство из них располагаются в краевой столице — шесть. Еще одно отделение находится в Краснокамске.
В ВТБ отмечают, что бизнесы ВТБ и «Открытия» объединятся к концу 2024 года. О продаже «Открытия» стало известно в конце 2022 года. Сумма сделки — 340 млрд рублей. 233 млрд рублей было оплачено деньгами, еще 107 млрд рублей — облигациями федерального займа.