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Published Сегодня, 04:05

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Updated Сегодня, 05:32

В Пермском крае в 2024 году закроются все отделения банка «Открытие»

Пермяки останутся без отделений банка «Открытие»

19 февраля 2024, 04:05
Фото: properm.ru

В Пермском крае в 2024 году закроются все отделения банка «Открытие»

Отделения банка работают в Перми и Краснокамске.

В этом году в Пермском крае закроются все отделения банка «Открытие». Вместо них отркоются отделения банка ВТБ, так как «Открытие» стало его частью, сообщает Business Class.

Сейчас в Прикамье работают семь отделений банка «Открытие», большинство из них располагаются в краевой столице — шесть. Еще одно отделение находится в Краснокамске.

В ВТБ отмечают, что бизнесы ВТБ и «Открытия» объединятся к концу 2024 года. О продаже «Открытия» стало известно в конце 2022 года. Сумма сделки — 340 млрд рублей. 233 млрд рублей было оплачено деньгами, еще 107 млрд рублей — облигациями федерального займа.

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#Пермь#Открытие#Втб#Банк
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