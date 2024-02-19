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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 05:45

Пермяков удивил вышедший к автобусу лось, но он оказался не местным

Пермяков удивил вышедший к автобусу лось, но он оказался не местным

19 февраля 2024, 05:41
Фото: соцсети
Фото, которое якобы было сделано в Прикамье, не имеет отношения к региону.

В Перми в соцсетях и СМИ распространяется фотография лося, который подошел практически впритык к автобусу. Животное смотрит в переднюю дверь на водителя, транспортное средство стоит на остановке. Фотография появилась в Telegram-канале «Пермский край» 18 февраля с шуточной подписью: «В Пермском районе лося не пустили в автобус из-за отсутствия денег».

Правда, фото оказалось абсолютно никак не связано с Прикамьем. Журналист Properm.ru выяснил, что фото впервые было опубликовано еще в конце 2021 года. Судя по всему, оно было сделано в Костроме.

Фото опубликовано не позднее 2021 годаФото опубликовано не позднее 2021 года
Фото опубликовано не позднее 2021 года
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#Пермская езда#Пермь#Лось на дороге#Природа#Лоси#Лось
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