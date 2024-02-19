Пермяков удивил вышедший к автобусу лось, но он оказался не местным

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В Перми в соцсетях и СМИ распространяется фотография лося, который подошел практически впритык к автобусу. Животное смотрит в переднюю дверь на водителя, транспортное средство стоит на остановке. Фотография появилась в Telegram-канале «Пермский край» 18 февраля с шуточной подписью: «В Пермском районе лося не пустили в автобус из-за отсутствия денег».
Правда, фото оказалось абсолютно никак не связано с Прикамьем. Журналист Properm.ru выяснил, что фото впервые было опубликовано еще в конце 2021 года. Судя по всему, оно было сделано в Костроме.