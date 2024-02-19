Пермяку грозит срок за попытку украсть 67 шариковых ручек из ТЦ

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В Перми будут судить 44-летнего мужчину, который пытался украсть 67 шариковых ручек. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермском краю, в ноябре 2023 года пермяк пришел в торговый центр в Ленинском районе. Он попытался забрать с прилавка ручки, но ему помешали сотрудницы магазина и охранник. Сотрудник ЧОП держал преступника до приезда сотрудников правоохранительных органов.
В МВД отмечают, что мужчина ранее был судим. Кроме того, он причастен к трем кражам и одному мелкому хищению из сетевых магазинов. Силовики считают, что он украл капсулы для стирки, косметику, детское питание, электрическую зубную щетку. Товары он складывал в рюкзак, а затем продавал. Сумма ущерба, причиненного злоумышленником, составила 13 тыс. рублей.