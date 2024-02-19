Пермяку грозит срок за попытку украсть 67 шариковых ручек из ТЦ

В МВД отмечают, что мужчина ранее был судим. Кроме того, он причастен к трем кражам и одному мелкому хищению из сетевых магазинов. Силовики считают, что он украл капсулы для стирки, косметику, детское питание, электрическую зубную щетку. Товары он складывал в рюкзак, а затем продавал. Сумма ущерба, причиненного злоумышленником, составила 13 тыс. рублей.