По делу экс-ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова произошла переквалификация

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Прекращено уголовное преследование бывшего ректора Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрия Красильникова и его подчиненных по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Теперь дело расследуется Следственным комитетом по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники.
До этого прокуратура не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденного после стрельбы на территории вуза, жертвами которой стали пять человек. Изначально Дмитрию Красильникову, его заму Павлу Блусю и начальнику отдела контроля университета Михаилу Мухачеву была вменена ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Сотрудницу Росгвардии Наталью Голованову обвинили в халатности, повлекшей смерть двух и более лиц.
Затем обвинение всем было переквалифицировано на ч. 3 ст. 285 УК РФ.
По данным следствия, Красильников, Блусь и Мухачев не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета. В учебном заведении должна была быть установлена система оповещения на случай вооруженного нападения, включающая трансляции через громкоговорители инструкций для учащихся и преподавателей о действиях в экстренной ситуации. Однако в университете функционировала лишь система оповещения о действиях при пожаре.
По информации следкома, Красильников, Блусь и Мухачев, достоверно зная об имеющихся недостатках, составили акт обследования и иные необходимые документы с указанием о соответствии вуза требованиям антитеррористической безопасности, а Голованова, проводившая проверку университета, данные документы подписала.
Фигуранты проходят по уголовному делу о стрельбе в университете, случившейся 20 сентября 2021 года. Тогда студент юридического факультета Тимур Бекмансуров пронес охотничье ружье на территорию учреждения и открыл огонь по людям. В итоге погибли шесть человек, 23 были ранены. Позже оказалось, что в пяти из пятнадцати корпусов вуза в тот день не сработала система оповещения и управления эвакуацией.
В ходе осуществления надзора за расследованием данного уголовного дела Генеральной прокуратурой РФ неоднократно высказывалось мнение о том, что действия руководства университета и сотрудника Росгвардии не образуют состав инкриминируемого им преступления, поскольку жертвы пострадали непосредственно от умышленных действий Бекмансурова. «Однако собранными в ходе следствия доказательствами, в том числе проведенной ситуационной экспертизой подтверждается, что при наличии соответствующей системы оповещения у находившихся в университете людей, ставших жертвами вооруженного нападения, имелась бы реальная возможность укрыться в безопасном месте», — отмечает следствие.