По делу экс-ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова произошла переквалификация

Фигуранты проходят по уголовному делу о стрельбе в университете, случившейся 20 сентября 2021 года. Тогда студент юридического факультета Тимур Бекмансуров пронес охотничье ружье на территорию учреждения и открыл огонь по людям. В итоге погибли шесть человек, 23 были ранены. Позже оказалось, что в пяти из пятнадцати корпусов вуза в тот день не сработала система оповещения и управления эвакуацией.