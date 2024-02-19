Повар из Перми пробивается в команду на «Битве шефов» с помощью татарского пирога

Пока неизвестно, пройдет ли пермяк дальше. Если блюдо пермяка понравится поварам, то он попадет в команду одного из них. Затем, когда будут сформированы команды, после каждого раунда приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут выгонять самых слабых поваров из своих команд.