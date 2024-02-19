Повар из Перми пробивается в команду на «Битве шефов» с помощью татарского пирога

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
36-летний Альберт Гиниатуллин из Перми попал в третий сезон кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова — «Битва шефов». Пермяк принес на кастинг национальный татарский пирог «Зур Бэлиш», сообщает пресс-служба телеканала «Пятница».
Пока неизвестно, пройдет ли пермяк дальше. Если блюдо пермяка понравится поварам, то он попадет в команду одного из них. Затем, когда будут сформированы команды, после каждого раунда приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут выгонять самых слабых поваров из своих команд.
В новом сезоне шоу зрители смогут влиять на судьбу участников. Им доступно голосование за возможность помочь или навредить определенному шефу. Выпуск с пермяком выйдет 19 февраля в 19:00.