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Пермский повар Альберт Гиниатуллин пробивается в команду на «Битве шефов»

Повар из Перми пробивается в команду на «Битве шефов» с помощью татарского пирога

19 февраля 2024, 06:16
Фото: «Пятница»

Пермский повар Альберт Гиниатуллин пробивается в команду на «Битве шефов»

Шоу с участием пермяка покажут сегодня вечером.

36-летний Альберт Гиниатуллин из Перми попал в третий сезон кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова — «Битва шефов». Пермяк принес на кастинг национальный татарский пирог «Зур Бэлиш», сообщает пресс-служба телеканала «Пятница».

Пока неизвестно, пройдет ли пермяк дальше. Если блюдо пермяка понравится поварам, то он попадет в команду одного из них. Затем, когда будут сформированы команды, после каждого раунда приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут выгонять самых слабых поваров из своих команд.

В новом сезоне шоу зрители смогут влиять на судьбу участников. Им доступно голосование за возможность помочь или навредить определенному шефу. Выпуск с пермяком выйдет 19 февраля в 19:00.

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#Пермь#Шоу#Пятница#Телеканал пятница#Повар#Шеф-повар#Битва шефов
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