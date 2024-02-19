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Published Сегодня, 19:22

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Updated Сегодня, 19:30

Правительство ФРГ приняло к сведению слова Медведева о вероятности удара по Берлину

19 февраля 2024, 19:22
Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт объявил, что он и его коллеги приняли к сведению высказывания зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможном наступлении на Берлин. Тем самым в ведомстве признали, что следят за постами Медведева в соцсетях.

Об этом пишет RuNews24.Ru.

Ранее Медведев в своём телеграм-канале написал о том о том, что попытки изменить территориальные границы страны приведут к военному конфликту с западными государствами. В этом случае Россия направит всю свою военную мощь на Киев, Лондон, Вашингтон и Берлин. Вице-премьер предупредил, что Россия будет иметь достаточно решимости для таких действий, если под угрозой будет само существование страны.

Медведев также заявил о соглашении Украины и Германии о сотрудничестве в области безопасности, назвав его союзом нацистов и бандеровцев.

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