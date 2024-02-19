Правительство ФРГ приняло к сведению слова Медведева о вероятности удара по Берлину

Posted Сегодня, 19:22
Published Сегодня, 19:22
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Об этом пишет RuNews24.Ru.
Ранее Медведев в своём телеграм-канале написал о том о том, что попытки изменить территориальные границы страны приведут к военному конфликту с западными государствами. В этом случае Россия направит всю свою военную мощь на Киев, Лондон, Вашингтон и Берлин. Вице-премьер предупредил, что Россия будет иметь достаточно решимости для таких действий, если под угрозой будет само существование страны.
Медведев также заявил о соглашении Украины и Германии о сотрудничестве в области безопасности, назвав его союзом нацистов и бандеровцев.