Проект реставрации Гостиного двора в Кунгуре направлен на госэскпертизу

В марте 2019 года обрушилась часть крыши здания. Деревянные балки не выдержали тяжести мокрого снега. После этого региональные власти анонсировали планы по реконструкции памятника с его приспособлением под современные нужды. Завершить работы чиновники собирались в 2021 году.