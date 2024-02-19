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Проект реставрации Гостиного двора в Кунгуре направлен на госэскпертизу

Проект реставрации Гостиного двора в Кунгуре направлен на госэскпертизу

19 февраля 2024, 16:51
Фото: правительсство Пермского края
Документ уже прошёл историко-культурную экспертизу
Сюжет
Кунгур

Проект реставрации здания Гостиного двора в Кунгуре успешно прошел историко-культурную экспертизу и направлен в Главгосэкспертизу. Проектные работы по контракту должны быть завершены в июне этого года, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевой минстрой.

После положительного заключения госэкспертизы краевые власти объявить конкурс по поиску подрядчика для проведения работ по сохранению объекта. К работам планируется приступить с 2025 года.

Гостиный двор — объект культурного наследия федерального значения. Здание построили в конце XIX века. Оно было центром торговли Кунгура и стало символом его купеческого наследия. Гостиный двор — единственный сохранившийся на Урале образец таких строений, другие аналогичные сооружения сохранились только в Санкт-Петербурге и Костроме.

В марте 2019 года обрушилась часть крыши здания. Деревянные балки не выдержали тяжести мокрого снега. После этого региональные власти анонсировали планы по реконструкции памятника с его приспособлением под современные нужды. Завершить работы чиновники собирались в 2021 году.

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#Общество#Кунгур#Реконструкция#Гостиный двор
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