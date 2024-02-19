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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 12:59

В Перми проект многофункционального центра баскетбола прошел госэкспертизу

Проект центра баскетбола в Перми прошел госэкспертизу

19 февраля 2024, 12:57
Фото: fusionbrain.ai

В Перми проект многофункционального центра баскетбола прошел госэкспертизу

Ранее сообщалось, что его должны построить до конца 2025 года.

Проект по строительству здания спортивного комплекса Центра баскетбола «Аэросфера» получил положительное заключение экспертизы. Он будет находиться в Перми, по ул. Клименко, 26 (на пересечении с ул. Пушкина), пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на сайт регионального управления госэкспертизы.

В августе 2022 года ООО «НПО „Аэросфера“» заключило с Минспорта Пермского края соглашение о государственно-частном партнерстве. Стороны обязались возвести многофункциональный комплекс «Центр баскетбола». В рамках сотрудничества «НПО „Аэросфера“» проводит разработку проектно-сметной документации и строительство объекта спортивной инфраструктуры. Региональные власти предоставляют земельный участок на правах аренды, обеспечивают выплату единоразовой субсидии на подключение к коммунальным сетям в размере не более 34,4 млн рублей, а также субсидий на коммунальные платежи — порядка 2,5 млн рублей в год. Оценочный объем инвестиций со стороны «НПО „Аэросфера“» составит более 150 млн рублей.

В Центре баскетбола расположатся 3-4 зала. Игровые площадки будут соответствовать требованиям официальных правил баскетбола ФИБА и оборудованы с соблюдением требований регламентов официальных соревнований. В большом зале комплекса планируется установить трибуны на 500 человек, а в каждом из других залов должно быть не менее чем по 50 мест для зрителей.

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#Спорт#Общество#Пермь#Баскетбол#Госэкспертиза
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