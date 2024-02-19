Проект центра баскетбола в Перми прошел госэкспертизу

В августе 2022 года ООО «НПО „Аэросфера“» заключило с Минспорта Пермского края соглашение о государственно-частном партнерстве. Стороны обязались возвести многофункциональный комплекс «Центр баскетбола». В рамках сотрудничества «НПО „Аэросфера“» проводит разработку проектно-сметной документации и строительство объекта спортивной инфраструктуры. Региональные власти предоставляют земельный участок на правах аренды, обеспечивают выплату единоразовой субсидии на подключение к коммунальным сетям в размере не более 34,4 млн рублей, а также субсидий на коммунальные платежи — порядка 2,5 млн рублей в год. Оценочный объем инвестиций со стороны «НПО „Аэросфера“» составит более 150 млн рублей.