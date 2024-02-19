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Производитель детских товаров предложил вернуть пионерский галстук в школьную форму

19 февраля 2024, 18:47
Председатель Ассоциации производителей товаров для детей, работ и услуг Михаил Ветров предложил рассмотреть возможность введения аналога пионерского галстука в российские школы.

Он считает, что это может стать обязательной частью униформы для школьников. Копия его обращения к министру просвещения России Сергею Кравцову есть в наличии, пишет RT.

Ветров напомнил, что последние годы в России неоднократно обсуждался вопрос о введении школьной формы для учеников. При этом он признал, что мнения по этому вопросу разделились: есть как сторонники, так и противники данной инициативы среди родителей и педагогического сообщества.

Однако, по мнению Ветрова, процесс возврата единой униформы можно было бы начать с постепенного введения «символических, но важных аксессуаров» в школьный гардероб.

С давних времен главным атрибутом школьника в Советском Союзе был пионерский галстук, отметил этот общественный деятель. По его словам, этот аксессуар символизировал стремление к знаниям, верность родине и готовность помогать.

«Прошу вас рассмотреть возможность введения аналога пионерского галстука в российские школы как обязательного элемента униформы», — говорится в обращении.

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