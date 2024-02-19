Растворимый кофе может быть опасен для желудочно-кишечного тракта

Растворимый кофе содержит полезные антиоксиданты и другие вещества, однако многие производители выбирают низкосортные зерна, чтобы снизить затраты. Часто такой кофе дополняется отдушками и усилителями вкуса, а напиток «три в одном» содержит сахар и ароматические добавки, пишет pravda.ru.