Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Растворимый кофе содержит полезные антиоксиданты и другие вещества, однако многие производители выбирают низкосортные зерна, чтобы снизить затраты. Часто такой кофе дополняется отдушками и усилителями вкуса, а напиток «три в одном» содержит сахар и ароматические добавки, пишет pravda.ru.
Употребление такого кофе может привести к эрозивному гастриту, язве, панкреатиту и нарушениям работы желчного пузыря. Низкокачественный кофе содержит небольшое количество кофеина, поэтому производители добавляют теобромин, который, наоборот, вызывает сонливость и отменяет эффект бодрости.
Созыкин советует искать оригинальный растворимый кофе на специализированных интернет-ресурсах, так как существует множество компаний, которые производят вредный и опасный кофе, имитирующий натуральный вкус.