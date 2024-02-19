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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Растворимый кофе может быть опасен для желудочно-кишечного тракта

19 февраля 2024, 06:35
Биолог Александр Созыкин предупреждает о потенциальных угрозах, связанных с употреблением растворимого кофе для желудочно-кишечного тракта.

Растворимый кофе содержит полезные антиоксиданты и другие вещества, однако многие производители выбирают низкосортные зерна, чтобы снизить затраты. Часто такой кофе дополняется отдушками и усилителями вкуса, а напиток «три в одном» содержит сахар и ароматические добавки, пишет pravda.ru.

Употребление такого кофе может привести к эрозивному гастриту, язве, панкреатиту и нарушениям работы желчного пузыря. Низкокачественный кофе содержит небольшое количество кофеина, поэтому производители добавляют теобромин, который, наоборот, вызывает сонливость и отменяет эффект бодрости.

Созыкин советует искать оригинальный растворимый кофе на специализированных интернет-ресурсах, так как существует множество компаний, которые производят вредный и опасный кофе, имитирующий натуральный вкус.

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