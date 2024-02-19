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Россиян ждет короткая рабочая неделя с тремя выходными

Россиян ждет короткая рабочая неделя с тремя выходными

19 февраля 2024, 07:40
Фото: Изображение Midjourney
В четверг будет сокращенный рабочий день.

Россиян на этой неделе ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные — это связано с празднованием Дня защитника Отечества, напоминает Роструд. Рабочими днями будет период с 19 февраля по 22 февраля. При этом в четверг должен быть сокращенный на час рабочий день, так как день является предпраздничным. Выходные продлятся три дня: с 23 по 25 февраля.

Следующий длинные выходные намечены на период с 8 по 10 марта из-за празднования Международного женского дня.

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#Общество#Праздники#Выходные
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