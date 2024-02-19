Россиян ждет короткая рабочая неделя с тремя выходными

Россиян на этой неделе ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные — это связано с празднованием Дня защитника Отечества, напоминает Роструд. Рабочими днями будет период с 19 февраля по 22 февраля. При этом в четверг должен быть сокращенный на час рабочий день, так как день является предпраздничным. Выходные продлятся три дня: с 23 по 25 февраля.