Россияне стали бронировать санатории в 3 раза чаще

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В период с февраля по март 2023 и 2024 годов было зафиксировано значительное увеличение числа россиян, желающих улучшить свое здоровье во время отпуска, пишет pravda.ru.
Санатории привлекают своим разнообразием медицинских услуг, диет и предлагаемыми спортивными и физическими занятиями.
Анализ показал, что для оздоровительного туризма наиболее популярны Южный, Центральный и Северо-Кавказский федеральные округа. Средняя стоимость проживания в санаториях этих регионов составляет от 7 до 10 тысяч рублей за ночь.
Самые высокие темпы роста бронирований отмечаются в Сибирском федеральном округе (более чем в 5,5 раза), Приволжском и Уральском федеральных округах (более чем в 5 раз), Южном федеральном округе (в 3,5 раза) и Северо-Кавказском федеральном округе (в 2,5 раза).
При анализе по отдельным регионам выяснилось, что Республика Татарстан, Тюменская область, Краснодарский край, Республика Марий Эл и Ставропольский край лидируют по количеству бронирований. Особый интерес вызывают такие курорты, как Железноводск, Анапа, Аксаково, Тюмень и Сочи. На первом месте по росту бронирований находится Железноводск с шестикратным увеличением.
Городские санатории становятся все популярнее из-за своей доступности, что считается ключевым фактором их роста.