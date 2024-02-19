Россияне стали бронировать санатории в 3 раза чаще

Самые высокие темпы роста бронирований отмечаются в Сибирском федеральном округе (более чем в 5,5 раза), Приволжском и Уральском федеральных округах (более чем в 5 раз), Южном федеральном округе (в 3,5 раза) и Северо-Кавказском федеральном округе (в 2,5 раза).