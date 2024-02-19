Служба занятости Прикамья помогает участникам СВО и их семьям устроиться на работу

Ранее на заседании Президиума Государственного Совета президент России Владимир Путин призвал правительство стимулировать занятость населения. Под поставленную задачу будут формироваться пятилетние прогнозы потребности в кадрах. В Прикамье по инициативе губернатора Дмитрия Махонина создана Комиссия по трудовым ресурсам для экономики и социальной сферы. Она будет разрабатывать согласованные решения в части балансировки спроса и предложения на краевом рынке труда, а также предложения по механизмам подготовки, привлечения и сохранения трудовых ресурсов приоритетных отраслей и сфер деятельности. На сайте Службы занятости Прикамья создан раздел для участников СВО, где можно изучить комплекс существующих госуслуг, исходя из конкретной жизненной ситуации.