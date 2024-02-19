Служба занятости Прикамья помогает участникам СВО и их семьям устроиться на работу

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Служба занятости населения Пермского края помогает участникам СВО, а также членам их семей в вопросах трудоустройства. Согласно федеральному законодательству, участники СВО имеют приоритетное право трудоустройства на прежнее место работы, а также помощь в выборе нового места работы, запись на обучение и помощь в получении услуг центра «Мой бизнес».
Участники СВО и их родственники могут обратиться за консультацией и помощью в выборе сферы деятельности и профессии, а также выбором программы обучения для трудоустройства в любом офисе Службы занятости, сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.
По словам руководителя Службы занятости населения Пермского края Ольги Баклушиной, работа началась еще в прошлом году. Специалисты службы оказали помощь 12 участникам СВО. Пять человек прошли обучение по проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» по профессиям «Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением», «Оператор станков с программным управлением» и «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом». Кроме того, семь участников СВО устроились на работу благодаря специалистам Службы.
В Краснокамске в АО «Агро-Альянс» появилась вакансия сварщика ручной дуговой сварки. Специалисты Центра занятости предложили работу участнику СВО с обучением по программе «Сварщик ручной дуговой сварки» и помогли оформить заявку на обучение. После прохождения подготовки мужчина начал работать на предприятии. В Чусовом участнику СВО предложили устроиться на работу в ООО «Белый камень». С мужчиной провели консультацию о сфере деятельности работодателя, он успешно прошел собеседование и работает водителем.
Помимо этого, в Службе занятости помогают женам и матерям участников СВО. Они могут поучаствовать в заседаниях «Женского клуба», которые проходят во всех муниципалитетах региона. В едином пространстве для общения женщины получают профессиональную помощь в развитии трудового потенциала и самореализации, а также возможность поделиться своими интересами или проблемами.
Для детей участников СВО организованы «Молодежные клубы», в которых молодые люди могут расширить знания, развить навыки и обсудить вопросы трудоустройства и карьерного роста. А летом текущего года они будут приглашены в Центры занятости для поиска временной работы на период каникул.
Ранее на заседании Президиума Государственного Совета президент России Владимир Путин призвал правительство стимулировать занятость населения. Под поставленную задачу будут формироваться пятилетние прогнозы потребности в кадрах. В Прикамье по инициативе губернатора Дмитрия Махонина создана Комиссия по трудовым ресурсам для экономики и социальной сферы. Она будет разрабатывать согласованные решения в части балансировки спроса и предложения на краевом рынке труда, а также предложения по механизмам подготовки, привлечения и сохранения трудовых ресурсов приоритетных отраслей и сфер деятельности. На сайте Службы занятости Прикамья создан раздел для участников СВО, где можно изучить комплекс существующих госуслуг, исходя из конкретной жизненной ситуации.