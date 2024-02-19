Соликамских тепловиков оштрафовали почти на 3 миллиона за нарушение закона

Энергетики отказывались допустить в эксплуатацию оборудование для учета тепла в здании Соликамского городского суда. В итоге подрядчик, который монтировал оборудование, не смог выполнить условия госконтракта, а судебный департамент был вынужден переплачивать за отопление в три раза больше из-за начислений по нормативу.