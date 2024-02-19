Соликамских тепловиков оштрафовали почти на 3 миллиона за нарушение закона

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Соликамское МУП «Теплоэнерго» привлекли к ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг теплоснабжения. В пресс-служба УФАС России по Пермскому краю рассказали, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке.
Энергетики отказывались допустить в эксплуатацию оборудование для учета тепла в здании Соликамского городского суда. В итоге подрядчик, который монтировал оборудование, не смог выполнить условия госконтракта, а судебный департамент был вынужден переплачивать за отопление в три раза больше из-за начислений по нормативу.
МУП пыталось оспорить решение УФАС в суде, но это не удалось. В итоге организацию оштрафовали на 2,9 млн рублей — это оборотный штраф.