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Соликамское МУП «Теплоэнерго» оштрафовали почти на 3 миллиона по решению УФАС

Соликамских тепловиков оштрафовали почти на 3 миллиона за нарушение закона

19 февраля 2024, 10:34
Фото: 1MI

Соликамское МУП «Теплоэнерго» оштрафовали почти на 3 миллиона по решению УФАС

Организация пыталась обжаловать штраф в суде, но безуспешно.
Сюжет
Уфас

Соликамское МУП «Теплоэнерго» привлекли к ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг теплоснабжения. В пресс-служба УФАС России по Пермскому краю рассказали, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке.

Энергетики отказывались допустить в эксплуатацию оборудование для учета тепла в здании Соликамского городского суда. В итоге подрядчик, который монтировал оборудование, не смог выполнить условия госконтракта, а судебный департамент был вынужден переплачивать за отопление в три раза больше из-за начислений по нормативу.

МУП пыталось оспорить решение УФАС в суде, но это не удалось. В итоге организацию оштрафовали на 2,9 млн рублей — это оборотный штраф.

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#Уфас#Пермь#Соликамск#Энергетики
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