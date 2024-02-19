Тепло и почти без снега. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю

Температура на неделе в Пермском крае ожидается в рамках климатической нормы. Неделя начнется с циклонического расклада — на погоду будет влиять ложбина, которая принесет снег и порывы ветра до 16 м/с. 19 февраля днем -16…-11°. Во вторник ветер станет слабее, осадки на большей части региона прекратятся, ночью -15…-10°, днем -11…-6°, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».