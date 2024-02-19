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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

В Пермском крае на неделе с 19 по 25 февраля похолодает до -24°

Тепло и почти без снега. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю

19 февраля 2024, 03:04
Фото: properm.ru

В Пермском крае на неделе с 19 по 25 февраля похолодает до -24°

Самым теплым днем будет вторник.

Температура на неделе в Пермском крае ожидается в рамках климатической нормы. Неделя начнется с циклонического расклада — на погоду будет влиять ложбина, которая принесет снег и порывы ветра до 16 м/с. 19 февраля днем -16…-11°. Во вторник ветер станет слабее, осадки на большей части региона прекратятся, ночью -15…-10°, днем -11…-6°, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я».

Со среды на погоду будет влиять гребень Сибирского антициклона. Ночью -15…-10°, при прояснениях в низинах до -24°, днем -13…-8°. В четверг ночью -15…-10°, в низинах -20°, днем -13…-8°. 23 февраля ночью -15…-10°, на юге -20…-15°, днем -13…-8°.

В выходные погода останется примерно такой же: ночью на юго-востоке до -23°, днем -15…-10°. На остальной территории Прикамья будет теплее: ночью -12°, днем -11…-6°. Небольшой снег будет только на северо-западе края.

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#Пермь#Погода
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