Торговая сеть «Пятерочка» отмечает 25-летний юбилей

Безусловно, за 25 лет технологии и тренды в поведении потребителей и дизайне изменили российский ретейл. Шопинг становится проще и удобнее с каждым годом. «Под капотом» у"Пятёрочки» находятся передовые технологии, которые предлагают не только внешние изменения для покупателей, но и автоматизацию операционных процессов на всех этапах, начиная с закупки товаров и заканчивая их размещением на полках магазина. Система бесконтактного приема позволяет разгрузить товары без участия персонала в магазине как днем, так и ночью. Электронное складское оборудование облегчает сложную разгрузку и позволяет разгружать транспорт, который не может подъехать вплотную к самому магазину. Каждый пятый магазин сегодня оснащен кассами самообслуживания собственной разработки Х5 Group, которые обрабатывают более 40% трафика. В прошлом году Х5 запустила самую большую в мире службу оплаты с помощью улыбки, которая доступна на более чем 15 000 кассах самообслуживания сети.