Торговая сеть «Пятерочка» отмечает 25-летний юбилей

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
На момент открытия «Пятерочка» изначально предоставляла покупателям товары, которые ранее были недоступны: в одном магазине была собрана различная продукция, которая имела сертификаты качества, просрочки были исключены, а низкие цены — гарантированы. И все это можно было найти вблизи жилых домов, не нужно было ехать далеко на оптовый рынок или базу. Благодаря высоким стандартам обслуживания и внимательному отношению к качеству представленных товаров ретейлер завоевал доверие и любовь покупателей, поэтому уже в 2001 году «Пятёрочка» появилась в Москве. К 2010 году количество магазинов достигло тысячи, и начали активно запускаться новые регионы.
Компания — это в первую очередь люди
Сегодня «Пятёрочка» является крупнейшим и одним из лучших работодателей в стране согласно рейтингам HeadHunter. Штат компании насчитывает более 230 тысяч человек, каждый из которых вносит свой вклад в развитие компании и ежедневно обеспечивает 18 миллионов покупателей самыми необходимыми, свежими и качественными продуктами. Компания особенно ценит тех, кто прошел весь этот путь вместе с ней в течение 25 лет: в честь юбилея таким сотрудникам будут выданы крупные премии, а также установлена дополнительная скидка на покупки в магазинах сети на протяжении их последующей работы.
Технологии и всеобщая диджитализация
Безусловно, за 25 лет технологии и тренды в поведении потребителей и дизайне изменили российский ретейл. Шопинг становится проще и удобнее с каждым годом. «Под капотом» у"Пятёрочки» находятся передовые технологии, которые предлагают не только внешние изменения для покупателей, но и автоматизацию операционных процессов на всех этапах, начиная с закупки товаров и заканчивая их размещением на полках магазина. Система бесконтактного приема позволяет разгрузить товары без участия персонала в магазине как днем, так и ночью. Электронное складское оборудование облегчает сложную разгрузку и позволяет разгружать транспорт, который не может подъехать вплотную к самому магазину. Каждый пятый магазин сегодня оснащен кассами самообслуживания собственной разработки Х5 Group, которые обрабатывают более 40% трафика. В прошлом году Х5 запустила самую большую в мире службу оплаты с помощью улыбки, которая доступна на более чем 15 000 кассах самообслуживания сети.
«Красная цена»: бренд «Пятерочки»
За годы «Красная цена» стала значимым брендом не только для магазинов торговой сети «Пятёрочка», но и для всего рынка. Благодаря доступности и качеству товаров, она стала лидером по узнаваемости и объему продаж среди всех собственных торговых марок (СТМ) в России. Несмотря на то, что товары марки являются самыми доступными по цене, у них высокий рейтинг в мобильном приложении: например, сливки питьевые, сливочное масло 72,5%, какао-порошок, голландский и российский сыры получили высшую оценку — 5 баллов. В настоящее время собственные и эксклюзивные марки уверенно занимают полки и являются дифференциатором и генератором трафика в сети. Доля СТМ в розничной торговле в 2023 году достигла 24%, то есть каждый четвертый рубль в чеке покупателей «Пятерочки» приходится на СТМ. Этот показатель значительно выше среднего значения для сетей, которое, в соответствии с внешними исследованиями, составляет 12-13%.
Кроме этого, «Пятерочка» внимательно следит за настроениями потребителей. Пандемия и вызовы новой реальности заставили пересмотреть ключевое ценностное предложение сети, усилив фокус на возможностях предоставления выгодных цен. Это стало возможным благодаря пересмотру многих бизнес-процессов, оптимизации ассортимента на 15%, перевода части промоакций в формат «Каждый день низкая цена» и других инициатив. В связи с этим было принято решение вернуть легендарный слоган «Пятёрочка выручает!», который максимально точно отражает ценностное предложение — сеть спасает своих покупателей выгодными ценами, скидками и акциями.