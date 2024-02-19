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Участниками пермского конкурса «Арабеск» станут артисты из 14 стран

Участниками пермского конкурса «Арабеск» станут артисты из 14 стран

19 февраля 2024, 07:33
Фото: Пермский театр оперы и балета
Также заявились участники из 26 городов России.

Конкурс артистов балета «Арабеск» в этом году пройдёт с 16 по 28 апреля в Пермском театре оперы и балета им. П. И. Чайковского. Для участия заявились артисты из 14 стран и 26 городов России, сообщают организаторы.

Приглашения получили участники конкурса из России, Бразилии, Армении, Беларуси, Казахстана, Монголии, Кореи, Франции, Японии и других стран мира. Российские участники представлены 26 городами — от Астрахани до Улан-Удэ, включая Казань, Нижний Новгород, Уфу, Москву, Санкт-Петербург, Сыктывкар и, конечно, Пермь. Это учащиеся 15 хореографических учебных заведений и артисты 14 театров России.

Кроме конкурсных туров в программе — специальные события «Арабеска». 16 апреля к 85-летию со дня рождения Екатерины Максимовой будет показан балет «Анюта» в постановке народного артиста СССР и России Владимира Васильева. В гала-концерте 17 апреля примут участие лауреаты и дипломанты конкурса «Арабеск» предыдущих лет. Гала-концерты лауреатов конкурса 2024 года пройдут 27 и 28 апреля.

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#Конкурс#Театр оперы и балета#Культура#Балет#Театра оперы и балета#Арабеск
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