В многоэтажке у ТРК «Столица» загорелась квартира

UPD. В региональном МЧС сообщили, что пожар произошел в трехкомнатной квартире жилого дома на площади 15 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из квартиры эвакуировались 15 человек. Возгорание ликвидировано в 15:07, никто не пострадал. К тушению пожара привлекались 15 специалистов и шесть единиц техники. Сейчас дознаватель МЧС устанавливает обстоятельства и причину происшествия.