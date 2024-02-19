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Published Сегодня, 10:50

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Updated Сегодня, 11:05

В многоэтажке у ТРК «Столица» загорелась квартира

В многоэтажке у ТРК «Столица» загорелась квартира

19 февраля 2024, 10:50
Фото: сообщество «Мой город — Пермь!»
Информации о возможных пострадавших пока нет.

В Перми в доме по ул. Мира, 74 загорелась одна из квартир. Об этом сообщили в группе «Мой город — Пермь» «ВКонтакте» сегодня, 19 февраля, в 15:12. Очевидцы в комментариях сообщили, что горел балкон, и огонь быстро ликвидировали.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю уточняют информацию об инциденте.

UPD. В региональном МЧС сообщили, что пожар произошел в трехкомнатной квартире жилого дома на площади 15 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из квартиры эвакуировались 15 человек. Возгорание ликвидировано в 15:07, никто не пострадал. К тушению пожара привлекались 15 специалистов и шесть единиц техники. Сейчас дознаватель МЧС устанавливает обстоятельства и причину происшествия.

#Видео#Происшествия#Мчс пермского края#Пермь#Пожар#Мчс
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