В многоэтажке у ТРК «Столица» загорелась квартира

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Перми в доме по ул. Мира, 74 загорелась одна из квартир. Об этом сообщили в группе «Мой город — Пермь» «ВКонтакте» сегодня, 19 февраля, в 15:12. Очевидцы в комментариях сообщили, что горел балкон, и огонь быстро ликвидировали.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю уточняют информацию об инциденте.
UPD. В региональном МЧС сообщили, что пожар произошел в трехкомнатной квартире жилого дома на площади 15 кв. м. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из квартиры эвакуировались 15 человек. Возгорание ликвидировано в 15:07, никто не пострадал. К тушению пожара привлекались 15 специалистов и шесть единиц техники. Сейчас дознаватель МЧС устанавливает обстоятельства и причину происшествия.