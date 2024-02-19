В Октябрьском мужчина при розжиге печи получил ожог 23% площади тела

Сообщение о травмированном мужчине поступило спасателям в 6:23 18 февраля. Пожарную охрану не вызывали. Мужчина поступил в больницу с ожогами на площади тела 23%. По предварительным данным он получил ожоги в результате топки с помощью розжига для углей в жилом доме.