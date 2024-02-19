В Октябрьском мужчина при розжиге печи получил ожог 23% площади тела

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Published Сегодня, 06:55
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Вчера, 18 февраля, мужчина в поселке Октябрьский пытался разжечь печь и обгорел. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о травмированном мужчине поступило спасателям в 6:23 18 февраля. Пожарную охрану не вызывали. Мужчина поступил в больницу с ожогами на площади тела 23%. По предварительным данным он получил ожоги в результате топки с помощью розжига для углей в жилом доме.
В настоящее время сотрудниками МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.