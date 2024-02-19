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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

В Октябрьском мужчина при розжиге печи получил ожог 23% площади тела

В Октябрьском мужчина при розжиге печи получил ожог 23% площади тела

19 февраля 2024, 06:55
Фото: 1MI
Для ускорения процесса пострадавший использовал жидкость для розжига углей

Вчера, 18 февраля, мужчина в поселке Октябрьский пытался разжечь печь и обгорел. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о травмированном мужчине поступило спасателям в 6:23 18 февраля. Пожарную охрану не вызывали. Мужчина поступил в больницу с ожогами на площади тела 23%. По предварительным данным он получил ожоги в результате топки с помощью розжига для углей в жилом доме.

В настоящее время сотрудниками МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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#Происшествия#Пожар#Октябрьский#Ожоги#Травмы
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