В Перми на два месяца закроют движение на шоссе Космонавтов. Движение транспорта по участку дороги будет перекрыто с 00:00 23 февраля по 23:59 30 апреля. Для объезда будет возведена временная дорога, движение пешеходов будет организовано по чётной стороне. Об этом сообщил Минтранс Прикамья.