Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В Перми на два месяца закроют движение на шоссе Космонавтов. Движение транспорта по участку дороги будет перекрыто с 00:00 23 февраля по 23:59 30 апреля. Для объезда будет возведена временная дорога, движение пешеходов будет организовано по чётной стороне. Об этом сообщил Минтранс Прикамья.
ГИБДД по Пермскому краю опубликовала схему перекрытия улицы. На скриншоте карты видно, что ограничение движения будет действовать от здания по шоссе Космонавтов, 47 до улицы Подгорной.
Решение о перекрытии участка дороги связано со строительством дорожной развязки на участке, где ведутся работы по продлению улицы Крисанова. На первом этапе работ планируется построить двухуровневую развязку на пересечении с шоссе Космонавтов, а на втором — дороги от улицы Пушкина до шоссе Космонавтов с мостом через реку Данилиху.