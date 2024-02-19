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В Перми на два месяца закроют движение на шоссе Космонавтов

В Перми на два месяца закроют движение на шоссе Космонавтов

19 февраля 2024, 10:12
Фото: 1MI
Ограничение движения связано с продлением улицы Крисанова.

В Перми на два месяца закроют движение на шоссе Космонавтов. Движение транспорта по участку дороги будет перекрыто с 00:00 23 февраля по 23:59 30 апреля. Для объезда будет возведена временная дорога, движение пешеходов будет организовано по чётной стороне. Об этом сообщил Минтранс Прикамья.

ГИБДД по Пермскому краю опубликовала схему перекрытия улицы. На скриншоте карты видно, что ограничение движения будет действовать от здания по шоссе Космонавтов, 47 до улицы Подгорной.

Фото: Минтранс Прикамья

Решение о перекрытии участка дороги связано со строительством дорожной развязки на участке, где ведутся работы по продлению улицы Крисанова. На первом этапе работ планируется построить двухуровневую развязку на пересечении с шоссе Космонавтов, а на втором — дороги от улицы Пушкина до шоссе Космонавтов с мостом через реку Данилиху.

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#Пермь#Движение#Гибдд#Строительство#Шоссе космонавтов#Мост#Перекрытие#Минтранс Прикамья#Улица Подгорная#Дорожная развязка#Улица Крисанова#Улица Пушкина#Река Данилиха
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