В Перми на стадионе «Юность» завершено устройство свайного поля для новых трибун

На объекте будут оборудованы дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. Сам стадион после заливки будет использоваться для занятий хоккеем и массового катания на коньках. Также на объекте появится новое искусственное покрытие. Площадь поля составит 5,9 тыс. кв. м.