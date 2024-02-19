В Перми на стадионе «Юность» завершено устройство свайного поля для новых трибун

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В Перми на площадке стадиона «Юность» (ул. Революции, 27) в рамках реконструкции подрядная организация, ООО «Кинетика» (бывший ЖБК-Строй), начала устройство фундамента для новых трибун. Работы над свайным полем завершены, сообщает краевой минстрой.
В другой части стадиона выполнены фундаменты для мачт освещения. Сами мачты тоже уже на объекте. Сейчас подрядчик ведет строительство канала хладоснабжения для спортивного овала.
По данным подрядчика, работы на спортивном объекте ведутся по графику.
После реконструкции на стадионе будет возведен новый четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями площадью более 9 тыс. кв. м., а также обновится открытая арена. Ее новые трибуны будут вмещать порядка 1,6 тыс. человек.
На объекте будут оборудованы дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. Сам стадион после заливки будет использоваться для занятий хоккеем и массового катания на коньках. Также на объекте появится новое искусственное покрытие. Площадь поля составит 5,9 тыс. кв. м.
Летом площадка будет задействована под хоккей на траве, спортивное катание на роликах, бег, футбол и другое.