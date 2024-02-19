В Перми планируют застроить район стадиона «Трудовые резервы»

В Перми планируют застроить территорию около спортивного стадиона «Трудовые резервы». Зона комплексного развития будет расположена в микрорайоне Городские горки. Информацию об этом сообщает 59.RU со ссылкой на пермских предпринимателей Максима и Артема Блиновых.