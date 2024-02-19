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Updated Сегодня, 07:28

В Перми хотят застроить район стадиона «Трудовые резервы» в Городских горках

В Перми планируют застроить район стадиона «Трудовые резервы»

19 февраля 2024, 07:08
Фото: 1MI

В Перми хотят застроить район стадиона «Трудовые резервы» в Городских горках

На территории будет восстановлено футбольное поле, построен Дом спорта и жилые здания.

В Перми планируют застроить территорию около спортивного стадиона «Трудовые резервы». Зона комплексного развития будет расположена в микрорайоне Городские горки. Информацию об этом сообщает 59.RU со ссылкой на пермских предпринимателей Максима и Артема Блиновых.

«Стадион станет спортивным ядром большой территории, это должна быть база для массового и любительского спорта. Объект должен быть готов принимать соревнования уровня города, края или даже ПФО», — рассказал в сентябре прошлого года Максим Блинов.

Предполагается, что на новой территории будет восстановлено полноразмерное футбольное поле, построен многозальный Дом спорта общей площадью в 1500 кв. метров. Рядом с новым стадионом планируется возвести жилые дома и другие объекты социального значения.

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#Спорт#Пермь#Застройка#Стадион#Жилые дома#Трудовые резервы#Футбольное поле#Городские горки#Микрорайон#Комплексное развитие#Социальные объекты#Дом спорта
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