В Перми планируют застроить район стадиона «Трудовые резервы»

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В Перми планируют застроить территорию около спортивного стадиона «Трудовые резервы». Зона комплексного развития будет расположена в микрорайоне Городские горки. Информацию об этом сообщает 59.RU со ссылкой на пермских предпринимателей Максима и Артема Блиновых.
«Стадион станет спортивным ядром большой территории, это должна быть база для массового и любительского спорта. Объект должен быть готов принимать соревнования уровня города, края или даже ПФО», — рассказал в сентябре прошлого года Максим Блинов.
Предполагается, что на новой территории будет восстановлено полноразмерное футбольное поле, построен многозальный Дом спорта общей площадью в 1500 кв. метров. Рядом с новым стадионом планируется возвести жилые дома и другие объекты социального значения.