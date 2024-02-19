В Перми управляющий ТСН оставил без света и тепла целую улицу

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Управляющий садоводческого некоммерческого товарищества «Север» оставил без света и тепла целую улицу. Несколько десятков домов в Индустриальном районе без электричества более месяца. Об этом сообщает 59.ru.
Жителям СНТ пришлось воспользоваться генераторами. Председатель товарищества аргументирует самовольное отключение рубильника задолженностью потребителей. По утверждению жильцов, им предъявляют слишком большие счета за свет, несоразмерные его потреблению.
Собственники товарищества готовят заявление в следственные органы после неудачных попыток обращения в различные инстанции.