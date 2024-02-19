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Updated Сегодня, 05:05

В Перми управляющий ТСН оставил без света и тепла целую улицу

В Перми управляющий ТСН оставил без света и тепла целую улицу

19 февраля 2024, 05:04
По словам местных жителей, им предъявляют слишком большие счета за свет

Управляющий садоводческого некоммерческого товарищества «Север» оставил без света и тепла целую улицу. Несколько десятков домов в Индустриальном районе без электричества более месяца. Об этом сообщает 59.ru.

Жителям СНТ пришлось воспользоваться генераторами. Председатель товарищества аргументирует самовольное отключение рубильника задолженностью потребителей. По утверждению жильцов, им предъявляют слишком большие счета за свет, несоразмерные его потреблению.

Собственники товарищества готовят заявление в следственные органы после неудачных попыток обращения в различные инстанции.

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