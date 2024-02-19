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В Перми возле кафе нашли труп мужчины

В Перми возле кафе нашли труп мужчины

19 февраля 2024, 03:41
Фото: t.me/chp_59_perm
В полиции говорят, что на теле нет признаков насильственной смерти.

В Перми в микрорайоне Гайва на улице Писарева нашли труп мужчины — он лежал возле кафе «Лукоморье». По данным МВД, тело обнаружили 18 февраля, внешних признаков насильственной смерти на теле нет, передает perm.aif.ru.

Фотографии тела появились в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости». На них видно, что мужчина лежит возле тротуара. Рядом с ним стоит машина скорой помощи. Тело осматривал специалист, а также фотографировал окружение.

Фото: t.me/chp_59_perm
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#Происшествия#Пермь#Труп
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