В Перми возле кафе нашли труп мужчины

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
В Перми в микрорайоне Гайва на улице Писарева нашли труп мужчины — он лежал возле кафе «Лукоморье». По данным МВД, тело обнаружили 18 февраля, внешних признаков насильственной смерти на теле нет, передает perm.aif.ru.
Фотографии тела появились в Telegram-канале «ЧП Пермь | новости». На них видно, что мужчина лежит возле тротуара. Рядом с ним стоит машина скорой помощи. Тело осматривал специалист, а также фотографировал окружение.