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Здание ресторана Chicken рядом с библиотекой Горького в Перми продают за 135 млн

В Перми за 135 млн рублей продается здание ресторана Chicken

19 февраля 2024, 11:13
Фото: Avito.ru

Здание ресторана Chicken рядом с библиотекой Горького в Перми продают за 135 млн

Общая площадь помещения составляет 450,5 кв. м.

В Перми за 135 миллионов рублей выставлено на продажу здание Chicken, находящегося у библиотеки имени Максима Горького. Объявление размещено на Avito.ru.

«Готовый арендный бизнес с отдельно стоящим зданием в центре Перми на ул. Ленина, 68а, от собственника. Арендатор — сетевой фастфуд Chicken pizza&sushi», — сообщает собственник. Общая площадь помещения составляет 450,5 кв. м., площадь земельного участка 329,7 кв. м.

Объект представляет собой двухэтажное здание с панорамным остеклением и возможностью свободной планировки. Проведен высокоскоростной интернет, сплит система. Высота потолка первого этажа — 3,4 м., второго — 3 м.

Рядом находятся, ТЦ IMALL, ТЦ «Айсберг», Драмтеатр, администрация Перми, городская Эспланада.

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