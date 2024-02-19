В Перми за 135 млн рублей продается здание ресторана Chicken

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В Перми за 135 миллионов рублей выставлено на продажу здание Chicken, находящегося у библиотеки имени Максима Горького. Объявление размещено на Avito.ru.
«Готовый арендный бизнес с отдельно стоящим зданием в центре Перми на ул. Ленина, 68а, от собственника. Арендатор — сетевой фастфуд Chicken pizza&sushi», — сообщает собственник. Общая площадь помещения составляет 450,5 кв. м., площадь земельного участка 329,7 кв. м.
Объект представляет собой двухэтажное здание с панорамным остеклением и возможностью свободной планировки. Проведен высокоскоростной интернет, сплит система. Высота потолка первого этажа — 3,4 м., второго — 3 м.
Рядом находятся, ТЦ IMALL, ТЦ «Айсберг», Драмтеатр, администрация Перми, городская Эспланада.