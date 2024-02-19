В Прикамье из оборота изъяли 25 партий молочной продукции общим весом 103 кг

В 2023 году организациям было вынесено 104 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, в том числе 66 предостережений. Кроме того, проведено 495 визитов с разъяснением действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.