В Прикамье из оборота изъяли 25 партий молочной продукции общим весом 103 кг

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В Пермском крае из оборота изъяли 25 партий молочной продукции общим весом в 102,8 кг. Продукция была фальсифицирована растительными жирами, сообщает региональный Роспотребнадзор.
По данным ведомства, на предприятия был наложен штраф размером 750 тыс. рублей, 12 административных наказаний в виде предупреждений и предписания об устранении нарушений.
В 2023 году организациям было вынесено 104 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, в том числе 66 предостережений. Кроме того, проведено 495 визитов с разъяснением действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.