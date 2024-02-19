properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В Прикамье из оборота изъяли 25 партий молочной продукции общим весом 103 кг

В Прикамье из оборота изъяли 25 партий молочной продукции общим весом 103 кг

19 февраля 2024, 11:55
Фото: 1MI
Продукция была фальсифицирована растительными жирами.

В Пермском крае из оборота изъяли 25 партий молочной продукции общим весом в 102,8 кг. Продукция была фальсифицирована растительными жирами, сообщает региональный Роспотребнадзор.

По данным ведомства, на предприятия был наложен штраф размером 750 тыс. рублей, 12 административных наказаний в виде предупреждений и предписания об устранении нарушений.

В 2023 году организациям было вынесено 104 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, в том числе 66 предостережений. Кроме того, проведено 495 визитов с разъяснением действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Читайте также:
В Прикамье количество детских самоубийств осталось на прежнем уровнеВ Пермском крае резко сократилось количество поддельных купюрВ Прикамье за кражу осудили женщину, проникшую в дом соседа через крышу
#Пермский край#Роспотребнадзор#Штраф#Законодательство#Нарушения#Прикамье#Молочная продукция#Предписания#Фальсификация#Предупреждение#Оборот#2023 год#Растительные жиры#Административное наказание#Предостережение#Санитарно-эпидемиологическое благополучие
Подпишитесь
Бывший глава «Пермского Мемориала»* не смог оспорить законность возбуждения дела
Сегодня, 10:34
Схема перекрытия. В Перми на два месяца закроют движение на шоссе Космонавтов
Сегодня, 10:12
Россиян ждет короткая рабочая неделя с тремя выходными
Сегодня, 07:40
В Перми планируют застроить район стадиона «Трудовые резервы»
Сегодня, 07:08
Пермяки останутся без отделений банка «Открытие»
Сегодня, 04:05
По делу экс-ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова произошла переквалификация
Сегодня, 05:01