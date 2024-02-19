В Прикамье количество детских самоубийств осталось на прежнем уровне

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В Прикамье в 2023 произошло 13 детских самоубийств. В 2022 году цифра была такая же, рассказали Properm.ru в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае Светланы Денисовой.
По данным ведомства, в 2019 году в регионе было зафиксировано 17 случаев детского суицида, в 2020 — 13, а в 2021 — 23.
По факту инцидентов следственными органами проводится проверка всех обстоятельств и причин, которые привели ребенка к принятию крайнего решения. Кроме того правоохранительные органы ведут следствие по наличию или отсутствию признаков преступления по ст. 110 УК РФ (доведение лица до самоубийства). В рамках таких случаев исследуются ситуация в семье, по месту учебы, среди близкого окружения, интересы погибшего, а также его социальные сети.
Профилактика гибели детей от суицидов ведется на трех уровнях. Первый уровень — это более 750 педагогов-психологов детских садов, школ, колледжей, техникумов. Акцент деятельности делается на выявление проблем с социализацией и сложностей проявления эмоций. Второй уровень представляет собой пять муниципальных и семь межмуниципальных психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Здесь проводится индивидуальная работа с каждым ребенком, а также с каждым сотрудником образовательного учреждения.
Третий уровень представляет государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Эксперты этого центра работают с особо тяжелыми случаями, координируют работу межмуниципальных служб, обучают психологов и проводят супервизии. На всех трех уровнях ведется деятельность по консультированию родителей в острых вопросах развития и воспитания.
Также, в Прикамье организована работа ресурсного центра профилактики деструктивного влияния информации на несовершеннолетних силами киберконсультантов, которые осуществляют мониторинг сети Интернет на выявление угроз для жизни. Профилактикой детских самоубийств также занимается и отдел Информационной безопасности при Минтербезе Прикамья.
Напомним, что Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуацией, на территории региона действует детский телефон доверия 8 800 2000 122. Все обратившиеся могут получить экстренную психологическую поддержку.