В Прикамье количество детских самоубийств осталось на прежнем уровне

Профилактика гибели детей от суицидов ведется на трех уровнях. Первый уровень — это более 750 педагогов-психологов детских садов, школ, колледжей, техникумов. Акцент деятельности делается на выявление проблем с социализацией и сложностей проявления эмоций. Второй уровень представляет собой пять муниципальных и семь межмуниципальных психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Здесь проводится индивидуальная работа с каждым ребенком, а также с каждым сотрудником образовательного учреждения.