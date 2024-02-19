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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В Пермском крае на дороге в Хохловку появятся новые дополнительные полосы

В Пермском крае на дороге в Хохловку появятся новые дополнительные полосы

19 февраля 2024, 13:02
Фото: Пресс-служба Минтранса Пермского края
Длина расширенного участка составит 1,1 км, а ширина — 3,5 км.

В Прикамье планируется расширить участок дороги до Ильинского за счет дополнительных полос. Новая полоса появится между 27 и 29 км трассы от Перми до поворота на Хохловку. Информация об этом появилась на сайте Минграда Прикамья.

Фото: Минград Прикамья

Протяженность полосы составит 1,1 км, а ширина — 3,5 км. В 2023 году на этой же дороге появились дополнительные полосы сразу на двух участках около деревни Петрушата Ильинского района. Длина дополнительных полос составила 1,7 км.

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#Пермь#Дороги#Хохловка#Прикамье#Ильинский район#2023 год#Ильинское#Минград Прикамья#Полосы#Деревня Петрушата
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