В Пермском крае на дороге в Хохловку появятся новые дополнительные полосы

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
В Прикамье планируется расширить участок дороги до Ильинского за счет дополнительных полос. Новая полоса появится между 27 и 29 км трассы от Перми до поворота на Хохловку. Информация об этом появилась на сайте Минграда Прикамья.
Протяженность полосы составит 1,1 км, а ширина — 3,5 км. В 2023 году на этой же дороге появились дополнительные полосы сразу на двух участках около деревни Петрушата Ильинского района. Длина дополнительных полос составила 1,7 км.