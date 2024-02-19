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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

работа Александра Жунёва «Легенда о Кудым-Оше» в Кудымкаре.

В Прикамье выпустят книгу о коми-пермяцких богатырях

19 февраля 2024, 14:13
Фото: телеграм-канал юбилея Перми
работа Александра Жунёва «Легенда о Кудым-Оше» в Кудымкаре.
Издание поддержало Министерство культуры по Пермскому краю.
Сюжет
Дети

В Пермском крае выпустят книгу героического эпоса про коми-пермяцких богатырей. Министерство культуры Прикамья оказало поддержку изданию, передает телеграм-канал юбилея Перми.

Книгу выпустит Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, в нее войдут избранные сказания о добрых молодцах. «Легенды были собраны разными исследователями и писателями на протяжении последних 100 лет. Здесь читатель найдет истории о Кудым-Оше, Пера-богатыре, Матрёне-силачке, Полюде, Онтипе», сообщается в социальной сети.

Помимо героического эпоса, Минкульт Пермского края поддержал и 11 других издательских проектов, среди которых альманах «Литературная Пермь» и журнал «Вещь», сборник рецензий, очерков и эссе доктора филологических наук, профессора Пермского университета, учётого-семиотика Владимира Абашева «Пробуждение ландшафта: очерки, рецензии, эссе», издание о традиционной культуре для детей «Круглый год в селе Сайгатка».

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