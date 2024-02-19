В Прикамье выпустят книгу о коми-пермяцких богатырях

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В Пермском крае выпустят книгу героического эпоса про коми-пермяцких богатырей. Министерство культуры Прикамья оказало поддержку изданию, передает телеграм-канал юбилея Перми.
Книгу выпустит Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, в нее войдут избранные сказания о добрых молодцах. «Легенды были собраны разными исследователями и писателями на протяжении последних 100 лет. Здесь читатель найдет истории о Кудым-Оше, Пера-богатыре, Матрёне-силачке, Полюде, Онтипе», сообщается в социальной сети.
Помимо героического эпоса, Минкульт Пермского края поддержал и 11 других издательских проектов, среди которых альманах «Литературная Пермь» и журнал «Вещь», сборник рецензий, очерков и эссе доктора филологических наук, профессора Пермского университета, учётого-семиотика Владимира Абашева «Пробуждение ландшафта: очерки, рецензии, эссе», издание о традиционной культуре для детей «Круглый год в селе Сайгатка».