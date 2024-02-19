В Прикамье выпустят книгу о коми-пермяцких богатырях

Книгу выпустит Коми-Пермяцкий этнокультурный центр, в нее войдут избранные сказания о добрых молодцах. «Легенды были собраны разными исследователями и писателями на протяжении последних 100 лет. Здесь читатель найдет истории о Кудым-Оше, Пера-богатыре, Матрёне-силачке, Полюде, Онтипе», сообщается в социальной сети.