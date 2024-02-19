properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:41

Published Сегодня, 02:41

Modified Сегодня, 02:47

Updated Сегодня, 02:47

Дачникам в России грозит срок из-за выращивания популярного декоративного растения

Дачникам в России грозит срок из-за выращивания популярного декоративного растения

19 февраля 2024, 02:41
Фото: istockphoto.com
Ипомею трехцветную высаживают на дачных участках в качестве декоративного растения.

В России запретили выращивать ипомею трехцветную на дачах. Ранее растение включили в перечень, который подлежит государственному контролю. При выращивании этого растения в большом количестве может грозить наказание, так как оно содержит токсичное вещество, оборот которого запрещен.

По словам главы думского комитета по собственности Сергея Гаврилова, если количество вьюнов ипомеи превышает 10 на участке, то грозит арест до 15 суток или штраф в 5 тыс. рублей. Могут отправить и в колонию, но число растений должно превышать 100.

Вдобавок, хранение или получение 3 граммов и более семян также может привести к уголовному наказанию, так как в них также содержатся наркотические вещества.

Читайте также:
Как правильно пить витамины? Рассказывает ученый из Пермского политехаВ Чувашии задержали пермяка с 28 килограммами наркотиковПермяк, остановленный «под наркотиками», пытался дать взятку полицейскому
#Пермь#Наркотики#Мак#Дача#Дачники
Подпишитесь
По делу экс-ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова произошла переквалификация
Сегодня, 05:01
Тепло и почти без снега. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю
Сегодня, 03:04
Пермяк устроил поножовщину в клубе в Свердловской области. Видео
Сегодня, 03:25
Во факту гибели троих людей на пожаре в пермском Висиме возбуждено уголовное дело
Сегодня, 04:28
Пермяки останутся без отделений банка «Открытие»
Сегодня, 04:05