Дачникам в России грозит срок из-за выращивания популярного декоративного растения

По словам главы думского комитета по собственности Сергея Гаврилова, если количество вьюнов ипомеи превышает 10 на участке, то грозит арест до 15 суток или штраф в 5 тыс. рублей. Могут отправить и в колонию, но число растений должно превышать 100.