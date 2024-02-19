Дачникам в России грозит срок из-за выращивания популярного декоративного растения

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Published Сегодня, 02:41
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В России запретили выращивать ипомею трехцветную на дачах. Ранее растение включили в перечень, который подлежит государственному контролю. При выращивании этого растения в большом количестве может грозить наказание, так как оно содержит токсичное вещество, оборот которого запрещен.
По словам главы думского комитета по собственности Сергея Гаврилова, если количество вьюнов ипомеи превышает 10 на участке, то грозит арест до 15 суток или штраф в 5 тыс. рублей. Могут отправить и в колонию, но число растений должно превышать 100.
Вдобавок, хранение или получение 3 граммов и более семян также может привести к уголовному наказанию, так как в них также содержатся наркотические вещества.