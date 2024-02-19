Во факту гибели троих людей на пожаре в пермском Висиме возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
По факту гибели на пожаре в микрорайоне Висим в Перми трех человек возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Красногвардейской, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Изначально сообщалось об одном погибшем.
Сообщение о возгорании жилого дома диспетчеры получили днем 17 февраля. На месте ЧП работали семь единиц техники и 35 человек личного состава, сообщали в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.