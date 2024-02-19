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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Число погибших на пожаре в микрорайоне Висим в Перми увеличилось до трех

Во факту гибели троих людей на пожаре в пермском Висиме возбуждено уголовное дело

19 февраля 2024, 04:28
Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Число погибших на пожаре в микрорайоне Висим в Перми увеличилось до трех

Огонь вспыхнул в частном доме на Красногвардейской в субботу, 17 февраля.

По факту гибели на пожаре в микрорайоне Висим в Перми трех человек возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в одном из жилых домов по улице Красногвардейской, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Изначально сообщалось об одном погибшем.

Сообщение о возгорании жилого дома диспетчеры получили днем 17 февраля. На месте ЧП работали семь единиц техники и 35 человек личного состава, сообщали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели людей.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Уголовное дело#Су скр
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