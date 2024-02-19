properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Врач из Перми объяснила, почему вредно запивать еду чаем и кофе

Врач из Перми объяснила, почему вредно запивать еду чаем и кофе

19 февраля 2024, 04:35
Фото: pexels.com
Речь идет о еде, которая содержит много железа.

Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края, доктор медицинских наук Наталья Корягина рассказала, почему не стоит запивать еду чаем или кофе. По ее словам, эти напитки снижают усвоение железа из-за полифенолов в составе.

Черный чай снижает усвоение на 79-94% — это зависит от его крепости, мятный чай — на 84%, ромашковый — на 47%. Специалист рекомендует запивать еду, которая содержит железо, только обычной водой: «Воду можно пить когда угодно, сколько захотите», — рассказала Корягина в социальных сетях.

Кофе и чай не стоит пить, когда вы едите, например, красное мясо, лосось, шпинат, киноа, овсянку, шпинат, а также другие продукты, в которых содержится много железа.

Читайте также:
Какие жиры должны быть в здоровом рационе? Рассказывает ученый из пермского политехаКак правильно пить витамины? Рассказывает ученый из Пермского политехаВ Минздраве Кузбасса прокомментировали ситуацию с ОРВИ
#Здоровье#Пермь#Еда#Питание
Подпишитесь
По делу экс-ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова произошла переквалификация
Сегодня, 05:01
Тепло и почти без снега. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделю
Сегодня, 03:04
Пермяк устроил поножовщину в клубе в Свердловской области. Видео
Сегодня, 03:25
Во факту гибели троих людей на пожаре в пермском Висиме возбуждено уголовное дело
Сегодня, 04:28
Пермяки останутся без отделений банка «Открытие»
Сегодня, 04:05
Дачникам в России грозит срок из-за выращивания популярного декоративного растения
Сегодня, 02:41