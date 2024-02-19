Врач из Перми объяснила, почему вредно запивать еду чаем и кофе

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края, доктор медицинских наук Наталья Корягина рассказала, почему не стоит запивать еду чаем или кофе. По ее словам, эти напитки снижают усвоение железа из-за полифенолов в составе.
Черный чай снижает усвоение на 79-94% — это зависит от его крепости, мятный чай — на 84%, ромашковый — на 47%. Специалист рекомендует запивать еду, которая содержит железо, только обычной водой: «Воду можно пить когда угодно, сколько захотите», — рассказала Корягина в социальных сетях.
Кофе и чай не стоит пить, когда вы едите, например, красное мясо, лосось, шпинат, киноа, овсянку, шпинат, а также другие продукты, в которых содержится много железа.