Врач из Перми объяснила, почему вредно запивать еду чаем и кофе

Черный чай снижает усвоение на 79-94% — это зависит от его крепости, мятный чай — на 84%, ромашковый — на 47%. Специалист рекомендует запивать еду, которая содержит железо, только обычной водой: «Воду можно пить когда угодно, сколько захотите», — рассказала Корягина в социальных сетях.