Врач-терапевт рассказала о влиянии дефицита железа на самочувствие

Также Игнатикова отмечает, что при дефиците железа кожа может стать бледной, а волосы и ногти станут ломкими. Она также добавляет, что плохое самочувствие может быть связано с недостатком кислорода в закрытых помещениях, таких как метро или торговые центры, пишет ИА RuNews24.ru.