Врач-терапевт рассказала о влиянии дефицита железа на самочувствие

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Также Игнатикова отмечает, что при дефиците железа кожа может стать бледной, а волосы и ногти станут ломкими. Она также добавляет, что плохое самочувствие может быть связано с недостатком кислорода в закрытых помещениях, таких как метро или торговые центры, пишет ИА RuNews24.ru.
Для профилактики дефицита железа диетолог рекомендует употреблять продукты, богатые железом, такие как говядина, язык, печень и сердце. Также важно следить за уровнем витамина С, так как он помогает организму лучше усваивать железо.