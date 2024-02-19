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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Врач-терапевт рассказала о влиянии дефицита железа на самочувствие

19 февраля 2024, 06:53
Согласно словам врача-терапевта и диетолога Елены Игнатиковой, недостаток железа в организме может отразиться на общем состоянии человека. Поэтому, если у вас есть слабость, быстрая утомляемость, головокружение или головная боль, стоит проверить уровень этого вещества в крови.

Также Игнатикова отмечает, что при дефиците железа кожа может стать бледной, а волосы и ногти станут ломкими. Она также добавляет, что плохое самочувствие может быть связано с недостатком кислорода в закрытых помещениях, таких как метро или торговые центры, пишет ИА RuNews24.ru.

Для профилактики дефицита железа диетолог рекомендует употреблять продукты, богатые железом, такие как говядина, язык, печень и сердце. Также важно следить за уровнем витамина С, так как он помогает организму лучше усваивать железо.

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