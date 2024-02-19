Время приема горячей ванны не должно превышать 15-20 минут

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
При длительном пребывании в горячей воде происходит потоотделение, что может привести к обезвоживанию. Поэтому, если время в ванне превышает 20 минут, рекомендуется выпить стакан воды, чтобы восполнить жидкость в организме, пишет pravda.ru.
Также существуют рекомендации по частоте принятия горячих ванн. Их следует принимать не более 2-3 раз в неделю. Частые ванны могут нарушить естественный защитный барьер кожи, так как удаляют естественные масла с поверхности кожи, которые защищают ее от внешних воздействий и помогают сохранить влагу. Людям с чувствительной или сухой кожей горячие ванны могут привести к дискомфорту и усугубить сухость.
Некоторым людям рекомендуется воздержаться от принятия горячих ванн. Это относится к людям с низким артериальным давлением (гипотонии) и аллергическим реакциям. В случае обострения кожных или инфекционных заболеваний также следует отказаться от ванн, чтобы не способствовать развитию инфекций, особенно у женщин, нарушая микрофлору половых органов.
Горячая вода расширяет кровеносные сосуды и снижает артериальное давление. Это может вызвать головокружение, учащенное сердцебиение и усиление головной боли, особенно при наличии уже существующей боли.
При выборе средств для пенных ванн стоит предпочитать эмоленты и гипоаллергенные продукты с нейтральным составом, так как многие пенные ванны содержат ароматизаторы и химические вещества, которые могут вызвать раздражение. Кроме того, соль может высушить кожу.