Время приема горячей ванны не должно превышать 15-20 минут

Также существуют рекомендации по частоте принятия горячих ванн. Их следует принимать не более 2-3 раз в неделю. Частые ванны могут нарушить естественный защитный барьер кожи, так как удаляют естественные масла с поверхности кожи, которые защищают ее от внешних воздействий и помогают сохранить влагу. Людям с чувствительной или сухой кожей горячие ванны могут привести к дискомфорту и усугубить сухость.