Вторую неделю подряд в Прикамье снижается число случаев ОРВИ и гриппа

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В Прикамье продолжает снижаться зарегистрированное число заболевших ОРВИ. По статистике регионального Управления Роспотребнадзора, в период с 12 по 18 февраля текущего года зафиксировано 20 369 случаев заражения, что ниже показателя прошлой недели на 14,3%. Эпидемический порог среди совокупного населения превышен на 5,9%.
Из результатов лабораторного мониторинга следует, что среди пациентов с ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А, а также вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы.
Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют часто и тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещение, а также вести здоровый образ жизни и не заниматься самолечением, а обращаться к врачу при появлении первых симптомов.