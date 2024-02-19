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Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

В Пермском крае на неделе с 12 по 18 февраля упало число случаев ОРВИ и гриппа

Вторую неделю подряд в Прикамье снижается число случаев ОРВИ и гриппа

19 февраля 2024, 11:41
Фото: unsplash.com

В Пермском крае на неделе с 12 по 18 февраля упало число случаев ОРВИ и гриппа

Эпидемический порог остается превышенным.

В Прикамье продолжает снижаться зарегистрированное число заболевших ОРВИ. По статистике регионального Управления Роспотребнадзора, в период с 12 по 18 февраля текущего года зафиксировано 20 369 случаев заражения, что ниже показателя прошлой недели на 14,3%. Эпидемический порог среди совокупного населения превышен на 5,9%.

Из результатов лабораторного мониторинга следует, что среди пациентов с ОРВИ циркулируют вирусы гриппа А, а также вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы.

Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют часто и тщательно мыть руки, регулярно проветривать помещение, а также вести здоровый образ жизни и не заниматься самолечением, а обращаться к врачу при появлении первых симптомов.

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#Общество#Пермь#Грипп#Роспотребнадзор#Орви
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