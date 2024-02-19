За минувший год более чем 2,6 тысячи пермяков воспользовались «гаражной амнистией»

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По итогам 2023 года в рамках реализации закона о «гаражной амнистии» в Перми зарегистрировано 2648 участков под гаражами. Это в 2,5 раза превышает показатель 2022 года, отмечают в администрации города.
В 2022 году право собственности на землю под гаражами по было оформлено в отношении 1158 объектов. Увеличение числа желающих узаконить свои права в департаменте связывают с упрощением условий предоставления земельных участков по «гаражной амнистии».
Заметим, что в отношении 3178 участков изданы распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельных участков. Теперь заявителям необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана и последующей постановки участка на кадастровый учёт. После этого земля может быть предоставлена в собственность.