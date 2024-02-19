За минувший год более чем 2,6 тысячи пермяков воспользовались «гаражной амнистией»

Заметим, что в отношении 3178 участков изданы распоряжения о предварительном согласовании предоставления земельных участков. Теперь заявителям необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана и последующей постановки участка на кадастровый учёт. После этого земля может быть предоставлена в собственность.