За неделю в Перми в ДТП пострадали 18 человек

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
За минувшую неделю, с 12 по 18 февраля, на территории Перми зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий. В их результате 18 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе пятеро несовершеннолетних, сообщает ГТБДД Перми.
Также за неделю выявлено 60 водителей, которые управляли транспортом с признаками опьянения. 26 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 27 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Еще семь человек сели за руль с признаками опьянения повторно.
Кроме того, 28 водителей управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Выявлены 24 нарушения, связанных с выездом на полосу встречного движения и 226 нарушений тонировки.