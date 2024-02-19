За неделю в Перми в ДТП пострадали 18 человек

Также за неделю выявлено 60 водителей, которые управляли транспортом с признаками опьянения. 26 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 27 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Еще семь человек сели за руль с признаками опьянения повторно.