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За неделю в Перми в ДТП пострадали 18 человек

За неделю в Перми в ДТП пострадали 18 человек

19 февраля 2024, 06:27
Фото: properm.ru
Инспекторы ГИБДД уличили 60 человек в нетрезвом вождении.
Сюжет
Дтп

За минувшую неделю, с 12 по 18 февраля, на территории Перми зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий. В их результате 18 человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе пятеро несовершеннолетних, сообщает ГТБДД Перми.

Также за неделю выявлено 60 водителей, которые управляли транспортом с признаками опьянения. 26 из них находились в состоянии алкогольного опьянения, 27 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Еще семь человек сели за руль с признаками опьянения повторно.

Кроме того, 28 водителей управляли транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Выявлены 24 нарушения, связанных с выездом на полосу встречного движения и 226 нарушений тонировки.

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#Дтп#Гибдд#Полиция#Статистика#Транспорт#Штрафы ГИБДД
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