Заключённого в СИЗО в Кизеле нашла посылка из Москвы с наркотиками

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Кизеловский городской суд вынес приговор осужденному, отбывающему наказание в одном из следственных изоляторов. Мужчине была направлена посылка с ЛСД, которую перехватили сотрудники ФСИН, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Мужчина, осужденный в 2023 году за сбыт наркотиков, находясь в СИЗО г. Москвы, посредством мобильного телефона, через знакомых заказал наркотики, которые отправили прямо за решетку. Однако, мужчину перевели в СИЗО-3 ГУФСИН России по Пермскому краю, куда за ним отправлена посылка с наркотиком. Попытка получить зелье была пресечена службой безопасности изолятора. Наркотик d-Лизергид (ЛСД) общей массой 0,0013 гр, был изъят из незаконного оборота.
Судя по данным из судебных документов, речь идет об одном из двух проходивших по делу о торговле наркотиками в Москве подельников. Мужчины, уличенные в десятках эпизодов в попытке продать гашиш в столице, были задержаны в мае 2022 года. Решением Черемушкинского суда Москвы каждый из наркодилеров был приговорен к 7 годам колонии строгого режима.
Теперь наркодилер вновь признан виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228 УК РФ (покушение на приобретение наркотического средства).
Суд, с учетом присоединения неотбытой части наказания, приговорил виновного к 6 годам лишения свободы в колонии строго режима.