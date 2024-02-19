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Заключённого в СИЗО в Кизеле нашла посылка из Москвы с наркотиками

Заключённого в СИЗО в Кизеле нашла посылка из Москвы с наркотиками

19 февраля 2024, 15:03
Впрочем, воспользоваться содержимым посылки мужчина не смог.

Кизеловский городской суд вынес приговор осужденному, отбывающему наказание в одном из следственных изоляторов. Мужчине была направлена посылка с ЛСД, которую перехватили сотрудники ФСИН, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Мужчина, осужденный в 2023 году за сбыт наркотиков, находясь в СИЗО г. Москвы, посредством мобильного телефона, через знакомых заказал наркотики, которые отправили прямо за решетку. Однако, мужчину перевели в СИЗО-3 ГУФСИН России по Пермскому краю, куда за ним отправлена посылка с наркотиком. Попытка получить зелье была пресечена службой безопасности изолятора. Наркотик d-Лизергид (ЛСД) общей массой 0,0013 гр, был изъят из незаконного оборота.

Судя по данным из судебных документов, речь идет об одном из двух проходивших по делу о торговле наркотиками в Москве подельников. Мужчины, уличенные в десятках эпизодов в попытке продать гашиш в столице, были задержаны в мае 2022 года. Решением Черемушкинского суда Москвы каждый из наркодилеров был приговорен к 7 годам колонии строгого режима.

Теперь наркодилер вновь признан виновным по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 228 УК РФ (покушение на приобретение наркотического средства).

Суд, с учетом присоединения неотбытой части наказания, приговорил виновного к 6 годам лишения свободы в колонии строго режима.

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#Происшествия#Суд#Мвд#Криминал#Наркотики#Прокуратура#Уголовное дело#Кизел#Полиция
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