Заключённого в СИЗО в Кизеле нашла посылка из Москвы с наркотиками

Судя по данным из судебных документов, речь идет об одном из двух проходивших по делу о торговле наркотиками в Москве подельников. Мужчины, уличенные в десятках эпизодов в попытке продать гашиш в столице, были задержаны в мае 2022 года. Решением Черемушкинского суда Москвы каждый из наркодилеров был приговорен к 7 годам колонии строгого режима.