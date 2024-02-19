Житель Краснокамска уличен в убийстве, совершенном более 22 лет назад

Утром 28 декабря 2001 года мужчина, находясь в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов Краснокамска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на престарелого хозяина квартиры. Мужчина находился в беспомощном состоянии, но это не остановило убийцу и он нанес потерпевшему множественные удары топором. После этого мужчина похитил деньги и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.