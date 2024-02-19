Житель Краснокамска уличен в убийстве, совершенном более 22 лет назад

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В отделении по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно судимого жителя города Краснокамска. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2001 года, сообщает пресс-служба ведомства.
В МВД поступило сообщение об обнаружении в квартире тела престарелого мужчины с травмами криминального характера. В результате работы следователя и оперативных сотрудников удалось получить доказательства причастности к совершению преступления более чем 20-летней давности ранее неоднократно судимого жителя Краснокамска, отбывающего наказание в исправительном учреждении за совершение аналогичных преступлений.
Утром 28 декабря 2001 года мужчина, находясь в квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов Краснокамска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на престарелого хозяина квартиры. Мужчина находился в беспомощном состоянии, но это не остановило убийцу и он нанес потерпевшему множественные удары топором. После этого мужчина похитил деньги и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Для установления всех обстоятельств совершенного преступления по уголовному делу были допрошено более 15 свидетелей, произведена проверка показаний на месте, проведено свыше 10 различных судебных экспертиз, выводы которых в совокупности с иными доказательствами позволили предъявить мужчине обвинение в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем).
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.