2024 год может стать самым жарким на Земле, а к чему готовиться пермякам? Разбираемся

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:21
Специалисты ждут, что 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Синоптики считают, что на повышение температуры на планете будет влиять природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Кроме того, постоянным фактором, влияющим на температуру, является человеческая деятельность. В итоге температура будет выше нормы на планете на 1,3-1,6°, сообщает Британская метеорологическая служба.
По словам доктора географических наук, инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, 2023 год показал, что зависимость для Урала здесь очень неоднозначная: «В прошлом году у нас ждали прохладное лето из-за Эль-Ниньо — оно таким оказалось, но в Москве. В Перми лето было теплее нормы, хотя и прохладнее, чем в 2021 и 2022 годах по средней температуре», — пояснил специалист изданию Properm.ru.
Синоптик не стал бы утверждать ничего по предстоящего лето в связи с Эль-Ниньо. Однако можно предположить, что лето 2024 года в Прикамье будет влажным и прохладным, так как предыдущие три года оно было сухим и жарким. Аномалии, как правило, компенсируют друг друга на длинных отрезках времени, пояснил Шихов.