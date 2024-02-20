properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Синоптик рассказал, каким будет лето в 2024 году в Пермском крае

2024 год может стать самым жарким на Земле, а к чему готовиться пермякам? Разбираемся

20 февраля 2024, 06:14
Фото: properm.ru

Синоптик рассказал, каким будет лето в 2024 году в Пермском крае

Последние три года лето в регионе было сухим и жарким, но это может измениться.

Специалисты ждут, что 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Синоптики считают, что на повышение температуры на планете будет влиять природное явление Эль-Ниньо, связанное с колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Кроме того, постоянным фактором, влияющим на температуру, является человеческая деятельность. В итоге температура будет выше нормы на планете на 1,3-1,6°, сообщает Британская метеорологическая служба.

По словам доктора географических наук, инженера ГИС-центра ПГНИУ Андрея Шихова, 2023 год показал, что зависимость для Урала здесь очень неоднозначная: «В прошлом году у нас ждали прохладное лето из-за Эль-Ниньо — оно таким оказалось, но в Москве. В Перми лето было теплее нормы, хотя и прохладнее, чем в 2021 и 2022 годах по средней температуре», — пояснил специалист изданию Properm.ru.

Синоптик не стал бы утверждать ничего по предстоящего лето в связи с Эль-Ниньо. Однако можно предположить, что лето 2024 года в Прикамье будет влажным и прохладным, так как предыдущие три года оно было сухим и жарким. Аномалии, как правило, компенсируют друг друга на длинных отрезках времени, пояснил Шихов.

Читайте также:
Тепло и почти без снега. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на неделюМорозы покидают Пермский край, но оставляют после себя температурные рекордыВ Пермском крае прогнозируют сильный и холодный ветер
#Пермь#Погода#Лето#Синоптики
Подпишитесь
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00
Этим летом городской архив прекратит выдавать документы пермякам
Сегодня, 04:24
Проект центра баскетбола в Перми прошел госэкспертизу
Вчера, 12:57
В Прикамье выпустят книгу о коми-пермяцких богатырях
Вчера, 14:13
Пермяк чуть не утонул в бассейне из-за потери сознания — его спасли школьники
Вчера, 11:01
Схема перекрытия. В Перми на два месяца закроют движение на шоссе Космонавтов
Вчера, 10:12