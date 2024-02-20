2024 год может стать самым жарким на Земле, а к чему готовиться пермякам? Разбираемся

Синоптик не стал бы утверждать ничего по предстоящего лето в связи с Эль-Ниньо. Однако можно предположить, что лето 2024 года в Прикамье будет влажным и прохладным, так как предыдущие три года оно было сухим и жарким. Аномалии, как правило, компенсируют друг друга на длинных отрезках времени, пояснил Шихов.