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Updated Сегодня, 07:10

«Азот» реализовал инвестиционный проект для увеличения выпуска аммиачной селитры

«Азот» реализовал инвестиционный проект для увеличения выпуска аммиачной селитры

20 февраля 2024, 07:08
Фото: пресс-служба «Азота»
Проект реализовывали в течение 2,5 лет.

В филиале «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ завершены работы по техническому перевооружению цеха №3А. На агрегате по выпуску гранулированной аммиачной селитры был установлен дополнительный участок синтеза и выпаривания нитрата аммония, что позволило увеличить выпуск аммиачной селитры.

Новый узел стал третьим аналогичным на производстве. Дополнительная установка позволит снизить нагрузку с действующего оборудования и увеличит его межремонтный пробег.

Реализация проекта шла поэтапно и заняла 2,5 года. Финальная стадия — пуско-наладочные работы с выпуском готовой продукции — стартовала в декабре 2023 года. Процесс обкатки технического и динамического оборудования прошел в январе 2024 года. Дефекты выявлены не были. Качество выпускаемого на новом участке продукта соответствует необходимым требованиям.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:

«Реализация инвестиционного проекта по техническому перевооружению цеха №3А позволила нам нарастить возможную суточную норму выпуска продукции более чем на 15%. Особо отмечу, что ввод в эксплуатацию дополнительного оборудования открывает для предприятия новые возможности по расширению продуктовой линейки и ее составляющих».
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