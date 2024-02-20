«Азот» реализовал инвестиционный проект для увеличения выпуска аммиачной селитры

Реализация проекта шла поэтапно и заняла 2,5 года. Финальная стадия — пуско-наладочные работы с выпуском готовой продукции — стартовала в декабре 2023 года. Процесс обкатки технического и динамического оборудования прошел в январе 2024 года. Дефекты выявлены не были. Качество выпускаемого на новом участке продукта соответствует необходимым требованиям.