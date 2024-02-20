«Азот» реализовал инвестиционный проект для увеличения выпуска аммиачной селитры

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
В филиале «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ завершены работы по техническому перевооружению цеха №3А. На агрегате по выпуску гранулированной аммиачной селитры был установлен дополнительный участок синтеза и выпаривания нитрата аммония, что позволило увеличить выпуск аммиачной селитры.
Новый узел стал третьим аналогичным на производстве. Дополнительная установка позволит снизить нагрузку с действующего оборудования и увеличит его межремонтный пробег.
Реализация проекта шла поэтапно и заняла 2,5 года. Финальная стадия — пуско-наладочные работы с выпуском готовой продукции — стартовала в декабре 2023 года. Процесс обкатки технического и динамического оборудования прошел в январе 2024 года. Дефекты выявлены не были. Качество выпускаемого на новом участке продукта соответствует необходимым требованиям.
Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“:
«Реализация инвестиционного проекта по техническому перевооружению цеха №3А позволила нам нарастить возможную суточную норму выпуска продукции более чем на 15%. Особо отмечу, что ввод в эксплуатацию дополнительного оборудования открывает для предприятия новые возможности по расширению продуктовой линейки и ее составляющих».