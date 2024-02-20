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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

День защитника Отечества. Что подарить «своим» мужчинам?

День защитника Отечества. Что подарить «своим» мужчинам?

20 февраля 2024, 08:15
Фото: 1MI
Классные идеи, как проявить заботу о родном человеке или коллеге.

Буквально на днях всех нас ожидает День защитника Отечества. Праздник, который начинался как День Советской армии и Военно-морского флота с годами превратился в день всех мужчин России, от мала до велика. Этакий мужской вариант 8 марта. А значит, подарков, ну хотя бы минимальных знаков внимания ждут все. Ну и признайтесь — дарить подарки — это всегда приятно.

Попробуем пройтись по «важным мужчинам», которых нельзя оставить без небольшого презента в этот день.

Фото: Изображение Midjourney

Что подарить своему мужчине на 23 февраля

Задача простая и сложная в то же время. Простая — так как женщина наверняка знает, чего не хватает и чем можно угодить ее половинке. Пусть это будет подарок для хобби, то, чего не хватает в домашней мастерской или же книга любимого автора.

Опасность кроется в том, что глубины вашего погружения в жизнь мужа может быть недостаточно для точного угадывания нужного подарка, поэтому можно остановиться на более универсальных подарках. Это может быть:

Ящик для инструментов

Помогите мужу навести порядок в домашней мастерской. Подарите удобный современный ящик для инструментов, который поможет упорядочить отвертки и сверла, ключи и саморезы.

Полезный гаджет

Ёмкий пауэрбанк, автомобильный регистратор с высоким разрешением, GPS-трекер — ни один из этих гаджетов не будет пылиться без дела, чем бы ни занимался ваш муж. Главное — чтобы у него ещё не было подобной вещи.

Набор для барбекю

Ваш супруг, вся ваша семья — любители загородного отдыха? Вы не представляете свою жизнь без дачи? Тогда хорошим и полезным подарком для мужа (а также для всей семьи) станет набор для барбекю. Всякий раз, хлопоча у гриля, муж будет с теплотой вспоминать ваше внимание. А семья получит вкусное мясо, рыбу или овощи.

Фото: Изображение Midjourney

Папе на 23 февраля

Подарки тут тоже должны быть с учетом вкусов и потребностей этого важного для вас человека. Это тоже может быть что-то для хобби или здоровья.

И если хобби — это история более индивидуальная, то подарить товар, способный поддержать или помочь следить за здоровьем никогда лишним не будет.

Цифровой тонометр

Возраст — время следить за своим давлением. Делать это просто с современным цифровым тонометром. Есть автоматические и полуавтоматические модели. В полуавтоматических манжету на руку придется подкачивать самому.

Складной стул или кресло

Еще один хороший подарок для любителей дачной жизни. Удобно и с комфортом разместившись на своем дачном участке, так приятно отдохнуть под теплым солнцем. Заметим, что варианты стульев и кресел сейчас в продаже есть самые разнообразные.

Фото: Изображение Midjourney

Мальчикам на 23 февраля

Тут часто необходимость довлеет над любовью. Не надо дарить ребенку носки или кофту. Подарите что-то для души. Увлекается Lego? Пусть это будет новый, только что вышедший набор. Футбольный фанат? Поищите что-нибудь с символикой любимой команды.

А если вы все еще не оставили идею привить ребенку любовь к чтению — присмотритесь к детским или подростковым бестселлерам. Или же обратите внимание на развивающую литературу. Сейчас действительно есть хороший выбор интересного чтения.

Очень хороший вариант — это сборная модель. За несколько вечеров ваш сын (и, заметим, что при помощи и поддержке отца, она понадобится) сможет создать «почти настоящий» самолет или автомобиль, корабль или танк. Будьте готовы, что это может стать началом нового большого увлечения вашего ребёнка.

Подарки на 23 февраля коллегам

Это важные люди в вашей жизни. Сделайте подарки им небанальными и запоминающимися. Из того, что может сделать коллег вашими навеки нам приглянулись:

USB-гаджеты

На рынке представлен широкий выбор различных гаджетов, работающих от USB-разъемов. Это может быть кружка с USB-подогревом, небольшой увлажнитель воздуха, вентилятор и многое другое.

Канцелярия

Хорошая визитница или стильное портмоне, набор ручек или другой канцелярии — вещи, нужные в офисной жизни. Обратите внимание на рамки для фото. Относительно бюджетно и практически беспроигрышно для каждого офисного стола.

Скажем прямо — подарок часто не менее важен самому дарящему, нежели счастливому будущему обладателю. Поэтому — подойдите с душой и фантазией к процессу выбора. И поверьте — тогда результат понравится всем!

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