День защитника Отечества. Что подарить «своим» мужчинам?

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Буквально на днях всех нас ожидает День защитника Отечества. Праздник, который начинался как День Советской армии и Военно-морского флота с годами превратился в день всех мужчин России, от мала до велика. Этакий мужской вариант 8 марта. А значит, подарков, ну хотя бы минимальных знаков внимания ждут все. Ну и признайтесь — дарить подарки — это всегда приятно.
Попробуем пройтись по «важным мужчинам», которых нельзя оставить без небольшого презента в этот день.
Задача простая и сложная в то же время. Простая — так как женщина наверняка знает, чего не хватает и чем можно угодить ее половинке. Пусть это будет подарок для хобби, то, чего не хватает в домашней мастерской или же книга любимого автора.
Опасность кроется в том, что глубины вашего погружения в жизнь мужа может быть недостаточно для точного угадывания нужного подарка, поэтому можно остановиться на более универсальных подарках. Это может быть:
Ящик для инструментов
Помогите мужу навести порядок в домашней мастерской. Подарите удобный современный ящик для инструментов, который поможет упорядочить отвертки и сверла, ключи и саморезы.
Полезный гаджет
Ёмкий пауэрбанк, автомобильный регистратор с высоким разрешением, GPS-трекер — ни один из этих гаджетов не будет пылиться без дела, чем бы ни занимался ваш муж. Главное — чтобы у него ещё не было подобной вещи.
Набор для барбекю
Ваш супруг, вся ваша семья — любители загородного отдыха? Вы не представляете свою жизнь без дачи? Тогда хорошим и полезным подарком для мужа (а также для всей семьи) станет набор для барбекю. Всякий раз, хлопоча у гриля, муж будет с теплотой вспоминать ваше внимание. А семья получит вкусное мясо, рыбу или овощи.
Подарки тут тоже должны быть с учетом вкусов и потребностей этого важного для вас человека. Это тоже может быть что-то для хобби или здоровья.
И если хобби — это история более индивидуальная, то подарить товар, способный поддержать или помочь следить за здоровьем никогда лишним не будет.
Цифровой тонометр
Возраст — время следить за своим давлением. Делать это просто с современным цифровым тонометром. Есть автоматические и полуавтоматические модели. В полуавтоматических манжету на руку придется подкачивать самому.
Складной стул или кресло
Еще один хороший подарок для любителей дачной жизни. Удобно и с комфортом разместившись на своем дачном участке, так приятно отдохнуть под теплым солнцем. Заметим, что варианты стульев и кресел сейчас в продаже есть самые разнообразные.
Тут часто необходимость довлеет над любовью. Не надо дарить ребенку носки или кофту. Подарите что-то для души. Увлекается Lego? Пусть это будет новый, только что вышедший набор. Футбольный фанат? Поищите что-нибудь с символикой любимой команды.
А если вы все еще не оставили идею привить ребенку любовь к чтению — присмотритесь к детским или подростковым бестселлерам. Или же обратите внимание на развивающую литературу. Сейчас действительно есть хороший выбор интересного чтения.
Очень хороший вариант — это сборная модель. За несколько вечеров ваш сын (и, заметим, что при помощи и поддержке отца, она понадобится) сможет создать «почти настоящий» самолет или автомобиль, корабль или танк. Будьте готовы, что это может стать началом нового большого увлечения вашего ребёнка.
Это важные люди в вашей жизни. Сделайте подарки им небанальными и запоминающимися. Из того, что может сделать коллег вашими навеки нам приглянулись:
USB-гаджеты
На рынке представлен широкий выбор различных гаджетов, работающих от USB-разъемов. Это может быть кружка с USB-подогревом, небольшой увлажнитель воздуха, вентилятор и многое другое.
Канцелярия
Хорошая визитница или стильное портмоне, набор ручек или другой канцелярии — вещи, нужные в офисной жизни. Обратите внимание на рамки для фото. Относительно бюджетно и практически беспроигрышно для каждого офисного стола.
Скажем прямо — подарок часто не менее важен самому дарящему, нежели счастливому будущему обладателю. Поэтому — подойдите с душой и фантазией к процессу выбора. И поверьте — тогда результат понравится всем!