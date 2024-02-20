День защитника Отечества. Что подарить «своим» мужчинам?

Буквально на днях всех нас ожидает День защитника Отечества. Праздник, который начинался как День Советской армии и Военно-морского флота с годами превратился в день всех мужчин России, от мала до велика. Этакий мужской вариант 8 марта. А значит, подарков, ну хотя бы минимальных знаков внимания ждут все. Ну и признайтесь — дарить подарки — это всегда приятно.