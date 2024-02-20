Движение на Красавинском мосту через Каму в Перми могут перекрыть полностью

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 09:54
На Красавинском мосту в Перми 21 февраля вновь будут вестись ремонтные работы. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прикамье».
В субботу, 17 февраля, движение на мосту было ограничено из-за ремонта. Однако вчера, 19 февраля, там произошло ДТП — машина врезалась в торчащую из мостового шва балку. Как пояснили изданию в ведомстве, сейчас необходимо выполнить ремонт деформационного шва над опорой № 15.
После завершения ремонтных работ будет проводится ежедневный мониторинг состояния. В случае непринятия мер по планово-предупредительным работам по шву, есть вероятность полного перекрытия движения, цитирует издание специалистов ФКУ Упрдор «Прикамье».
Мост, введенный в эксплуатацию в 2008 году, включён в программу проведения ремонтных работ на 2024–2026 годы. Проектно-изыскательские работы завершатся в сентябре 2024 года. После этого проект капитального ремонта должен пройти согласование в Главгосэкспертизе. Только после утверждения сооружение «встанет» на капитальный ремонт, который запланирован до конца 2026 года. Общая стоимость проекта 3,5 млрд рублей.