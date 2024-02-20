Движение на Красавинском мосту через Каму в Перми могут перекрыть полностью

Мост, введенный в эксплуатацию в 2008 году, включён в программу проведения ремонтных работ на 2024–2026 годы. Проектно-изыскательские работы завершатся в сентябре 2024 года. После этого проект капитального ремонта должен пройти согласование в Главгосэкспертизе. Только после утверждения сооружение «встанет» на капитальный ремонт, который запланирован до конца 2026 года. Общая стоимость проекта 3,5 млрд рублей.