Экс-директор по экономике моторного завода Перми освобожден под залог в Лондоне

Дмитрий Овсянников находился под санкциями США, ЕС и Великобритании с 2017 по 2022 годы. В 2022 году суд Европейского союза аннулировал решения о продлении санкций. По мнению суда, одного факта, что Овсянников являлся чиновником, не хватает для продления санкций. Его путь в политике закончился весной 2020 года из-за конфликта в аэропорту Ижевска.