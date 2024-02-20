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Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Экс-директор по экономике моторного завода Перми освобожден под залог в Лондоне

Экс-директор по экономике моторного завода Перми освобожден под залог в Лондоне

20 февраля 2024, 12:45
Фото: kremlin.ru
Рассмотрение дела по существу назначено на 10 марта.
Сюжет
Санкции

Бывший директор по экономике Пермского моторного завода Дмитрий Овсянников освобожден под залог в Лондоне. Решение было принято на предварительном заседании Королевского суда района Сазерк. Об этом с места событий сообщил корреспондент ТАСС.

Судья Тони Баумгартнер продлил условия залога. Предполагается, что бывший чиновник из России сдаст свой российский и британский паспорта, будет ежедневно отмечаться в полицейском участке, и не сможет временно покидать Великобританию. Обвиняемый обязуется носить электронный браслет и не покидать дом с 21:00 до 05:00.

Экс-чиновник с 2010 по 2013 год был заместителем управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы». Позднее он был губернатором Севастополя и замглавы Минпромторга РФ. Мужчину задержали в его доме 22 января по подозрению в нарушении санкционного режима и отмывании денег.

Дмитрий Овсянников находился под санкциями США, ЕС и Великобритании с 2017 по 2022 годы. В 2022 году суд Европейского союза аннулировал решения о продлении санкций. По мнению суда, одного факта, что Овсянников являлся чиновником, не хватает для продления санкций. Его путь в политике закончился весной 2020 года из-за конфликта в аэропорту Ижевска.

Следующее предварительное слушание состоится 5 марта этого года, а рассмотрение дела по существу — 10 марта. Также планируются дополнительные процедурные слушания в марте, апреле, мае и июне.

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