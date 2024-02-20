ЕР рассказала о предстоящем ремонте и строительстве школ по президентской программе

«Одной из основных задач партийного проекта „Единой России“ „Новая школа“ является создание современных образовательных пространств, контроль за их возведением и реконструкцией на местах. Только в 2024 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 10 школ, рассчитанных на более чем 5000 школьников. При этом все образовательные учреждения будут оснащены необходимым оборудованием, рассчитаны на раннюю специализацию, а также будут отвечать современным требованиям безопасности.