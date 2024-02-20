ЕР рассказала о предстоящем ремонте и строительстве школ по президентской программе

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Как сообщает mkset.ru, в прошедшем году ремонтные работы удалось доделать в 2422 школьных зданиях, из которых 1520 объектов отремонтированы за счет средств федеральной казны, а 902 здания привели в порядок на деньги из регионального бюджета. В республиках Дагестан, Башкирии, в Чеченской Республике, Якутии, Забайкальском крае, Северной Осетии, Подмосковье, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае, Брянской, Курской областях, Республике Татарстан и Алтайском крае за прошлый год было отремонтировано максимальное количество школ.
За те два года с момента старта данной программы, которую решено было запустить после соответствующего предложения президента на съезде «Единой России» в 2021 году, уже удалось организовать капремонт для более чем 4 000 объектов.
Согласно комментарию Андрея Турчака, в 2024 году ремонты будут проходить в 1047 школах. Из общего числа ремонтируемых объектов 530 будут сданы в готовом виде в следующем году.
Секретарь генсовета особо отметил и темпы возведения новых школ. Начиная с 2019 года по программе были открыты 1344 школы на 793 тысячи детей. А в течение 2023 года свои двери открыли 430 новых школ, предназначенные для 250 тысяч учащихся.
Министр просвещения РФ при этом пообещал, что в рамках данной инициативы до конца этого года удастся сдать как минимум 1,3 тысячи построенных школ.
По словам главы ведомства, за годы реализации программы возведено 1676 дошкольных учреждений, и такое масштабное строительство помогло устранить нехватку мест в детсадах по всей стране.
Турчак анонсировал запуск информационного портала «Спутник народной программы» в мае этого года. Этот веб-ресурс позволит систематизировать сведения обо всех школах, включенных в программу капитального ремонта, а также получать обратную связь от населения и предоставлять отчет об устраняемых проблемах.
Как сообщает сайт ER.RU, программа капремонта школ, запущенная при участии «Единой России» и Минпросвещения РФ, внесена в народную программу партии по инициативе президента на партийном съезде в 2021 году. К ней присоединились около 7300 школ. В течение всего ремонта — от разработки проекта до сдачи объекта — контроль за реализацией ведут родительские штабы.
«Одной из основных задач партийного проекта „Единой России“ „Новая школа“ является создание современных образовательных пространств, контроль за их возведением и реконструкцией на местах. Только в 2024 году планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию 10 школ, рассчитанных на более чем 5000 школьников. При этом все образовательные учреждения будут оснащены необходимым оборудованием, рассчитаны на раннюю специализацию, а также будут отвечать современным требованиям безопасности.
Важно отметить, что за каждым ремонтируемым и строящимся объектом образования в Пермском крае закреплены депутаты муниципального и регионального уровня. Их задача — мониторинг сроков и оперативное решение вопросов, связанных с реконструкцией и возведением школ и детских садов. Отмечу, что наша основная задача — это создание комфортных условий для наших детей. Уверен, что решим ее в полном объеме», — рассказал депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель общественного совета проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в Пермском крае Анатолий Маховиков.